Komiat-yhtye luottaa UMK-kappaleessa suomen kieleen.
Uuden musiikin kilpailun kolmas kappale on Komiat-yhtyeen Lululai. Bändistä tutut Aleksi Yli-Sissala sekä Eero Nummela vierailivat suorassa Huomenta Suomen lähetyksessä maanantaina 19. tammikuuta.
Kaksikko pohti, millaisen vaikutuksen kappale voisi tehdä maailmalla.
– Käärijähän osoitti, että suomen kielihän on universaalia biisissä. Se ei ole rajoite ja se voi olla jopa etu paikoittain, Nummela kuvailee.
– Me ollaan rohkaistuttu näistä aiempien vuosien esimerkeistä, ettei se kieli ole rajoittavana tekijänä, Yli-Sissala komppaa.
Lavatanssimusikkia soittava yhtye kuvailee musiikkiaan “suoraviivaiseksi haitarihumpaksi hyvällä fiiliksellä”.
– Meidän mielestä tämä puoli suomalaisesta kulttuurista, mitä meidänkin yhtye edustaa musiikkikulttuurista, ansaitsee tulla myös kansainvälisesti laajemmin nähdyksi. Nyt parin vuoden aikana ollaan saatu ainakin omien tekemisten kautta mukavasti näkyvyyttä sille täällä meidän Suomessa kansallisesti, Yli-Sissala pohtii.
Miksi yhtye päätti lähteä mukaan Uuden Musiikin Kilpailuun? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!