UMK-finaalissa kaikki voi kääntyä toisin, pohtivat viihdetoimittajat Huomenta Suomessa.

Uuden musiikin kilpailun seitsemäs ja viimeinen kappale julkaistiin perjtanaina 23. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat tänä vuonna Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.

Samaisen aamun Huomenta Suomen lähetyksessä viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Silja Välske spekuloivat UMK:n lopputulosta.

– Tänä on vuonna tasainen ja hyvä taso Uuden Musiikin Kilpailussa. Nyt ei ole noussut selvästi yhtä ylitse muiden. Ehkä eniten reaktiota ovat herättäneet reaktiota Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sekä Antti Paalanen. Voisin kuvitella, että heidän välillään käydään loppukamppailu, Lintunen pohtii.

– Olemme oppineet viime vuosina, että tämä voi kääntyä täysin päälaelleen, kun näemme esitykset. Windows95man oli tyyliin viimeisimpien joukossa ennakkoon vedonlyöntitilastoissa, mutta hän lunasti paikan viisuissa. Tässä voi tapahtua mitä vain, Välske lisää.

