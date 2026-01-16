Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen UMK-kappale kerää kehuja.

Viulisti Linda Lampenius kisaa Uuden Musiikin Kilpailussa yhdessä Pete Parkkosen kanssa kappaleella Liekinheitin. Kaksikko vieraili perjantaina 16. joulukuuta Huomenta Suomen haastattelussa kertomassa yhteisbiisistään.

Kappale on kerännyt ylistyssanoja myös kansainvälisiltä yleisöiltä.

– Tosi yllättävää, mutta ei sitten kuitenkaan. Meillä on sellainen fiilis, että meillä niin mielettömän vahva, aito ja oikea biisi tässä. Ja suomen kieli toimii todella tuolla Euroopassa, Lampenius kuvailee.

Kaksikon harteille on aseteltu jo ennakkosuosikin viittaa. Tästä he eivät ota paineita.

– Ollaan lähdetty tähän mukaan, että päästään jakamaan musiikin ilosanomaa. Keskitytään niin paljon siihen omaan duuniin ja odotetaan, että päästään esittämään tämä livenä ja itse täällä UMK:ssa. Siihen on turha keskittää energiaansa, mieluummin keskitetään siihen, että pystytään nauttimaan tästä hetkestä, Parkkonen summaa.

Miksi kaksikko päätti tehdä laulun suomeksi? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!