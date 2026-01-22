Luonnonvarakeskus on tunnistanut DNA-analyysissään suden kiintiömetsästyksen saaliista kolme koirasutta, kertoo Suomen riistakeskus.
– Kolmen koirasuden poistuminen lisääntyvästä kannasta kolmelta eri alueelta on hieno juttu ja tärkeää alueiden susikannan lajipuhtauden säilyttämiseksi, kertoo erikoistutkija Mia Valtonen Lukesta.
Koirasudet on riistakeskuksen mukaan kaadettu Kaakkois-Suomen, Kaskinen-Närpiön ja Peurainnevan kiintiöalueilta. Koirasusien saalistiedot on poistettu susien kiintiöpyynnin saalisseurannasta.
– Kiintiömetsästyksen yhteydessä pyritään poistamaan haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltuja koirasusia. Tässä vaiheessa kolme poistettua koirasutta on hyvä tulos. On hyvä muistaa, että koirasusien poistoon on mahdollista käyttää myös poikkeuslupamenettelyä, joka ei ole riippuvainen kiintiömetsästyksestä, riistapäällikkö Visa Eronen Suomen riistakeskuksesta sanoo.
Luke analysoi kaikkiaan 66 saalisnäytettä. Susikiintiötä on vielä jäljellä Kaakkois-Suomen, Nurmijärven, Peurainnevan, Tohmajärvi-Kiteen, Nivalan sekä Kaskinen-Närpiön alueilla.