Luonnonsuojeluliitto pitää laajamittaista sudenmetsästystä EU:n luontodirektiivin vastaisena.
Luonnonsuojeluliitto aikoo tehdä kantelun Euroopan komissiolle laajamittaista sudenmetsästystä.
Asetukset niin sanotusti kestävän suden metsästyksen järjestämiseksi hyväksyttiin tänään tiistaina valtioneuvostossa sekä maa- ja metsätalousministeriössä.
Sen mukana poistuu metsästyslaissa ollut suden ympärivuotinen rauhoitus.
Lue lisää: Suden metsästys alkaa 1. tammikuuta – näin kiintiö jakautuu
– Sadan suden kiintiömetsästys rikkoo EU:n luontodirektiiviä sekä vaarantaa erittäin uhanalaisen susikannan, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola kommentoi tiedotteessa.
Suden metsästys toteutetaan kiintiömetsästyksenä, josta puuttuvat liiton mukaan kaikki oikeusturvakeinot.
– On Suomen perustuslain vastaista, että laittomiksi epäiltyihin päätöksiin ei voi hakea muutosta tuomioistuimista, liiton tiedotteessa sanotaan.