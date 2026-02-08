Koirasusien alkuperästä ei ole varmuutta.

Pari vuotta sitten Suomessa havaittiin itärajan läheisyydessä useita koirasusia, joiden alkuperä on yhä mysteeri.

Luonnonvarakeskuksessa koirasusiin perehtynyt erikoistutkija Mia Valtonen kertoo koirasuden olevan koiran ja suden risteymä.

– Suomessa koirasudeksi yleensä kutsutaan koiran ja suden, kahden koirasuden sekä koirasuden ja suden risteymiä kolmanteen polveen saakka.

Metsästäjien kuvaama suden jälki.

Valtosen mukaan koirasusiristeymiä on tavattu vuosittain vuodesta 2022 asti Suomessa. Tätä ennen koirasusihavainnot olivat yksittäisiä.

– Suomessa tavatut koirasudet ovat yleensä suden ja koirasuden risteymiä tai kahden koirasuden jälkeläisiä. Meillä ei ole varmistettuja havaintoja yksilöistä, joiden toinen vanhempi olisi susi ja toinen koira.

Voiko susi pariutua lemmikkikoiran kanssa?

Onko mahdollista, että lemmikkikoira olisi risteytynyt suden kanssa vai onko susi pariutunut nimenomaan villikoirien kanssa?

– Tällä hetkellä meillä ei ole tietoa koirasusien alkuperästä, mutta oletus on, että niiden alkuperä olisi Venäjällä. Valtaosa koirasusihavainnoista tehdään rajan läheisyydessä, ja toisaalta venäläiset tutkijat ovat raportoineet koirasusista Venäjän Karjalassa.

Valtosen mukaan tiedossa on, että Venäjällä kulkee koiria vapaana, ja siellä on myös villiintyneitä koiralaumoja.

– Mutta koska meillä ei ole siitä mitään varmaa tietoa, eikä ole tällä hetkellä yhteyksiä Venäjälle, niin tätä on vaikea varmistaa.

Asian ytimessä.doc: Kirottu koirasusi

Asian ytimessä -dokumentissa Kirottu koirasusi metsästäjät kertovat, kuinka sudet eivät alueen asukkaiden havaintojen mukaan pelkää ihmistä ja suorastaan hakeutuvat ihmisen lähelle ruoan toivossa.

– Meillä ei ole Luonnonvarakeskuksessa havaintoja, että koirasusien käyttäytyminen eroaisi luonnonvaraisesta sudesta. Kuitenkin vuonna 2022 Tuupovaarassa liikkui susien jäljessä sudennäköinen eläin, joka dna-analyysissa osoittautui koirasudeksi. Kiinniotettaessa havaittiin, että sillä oli nahkainen kaulapanta, eli kyseessä oli ihmisen kasvattama karkulainen.

– Mutta siitäkään meillä ei ole mitään tietoa, että onko se päässyt irti Suomen puolelta vai Venäjän puolelta.

Koirasusia on paritettu Suomessakin

Vielä joitakin vuosia takaperin suden ja koiran parittaminen ei ollut laitonta kuten nyt.

– Ihmisen kasvattamissa koirasusissa on tyypillisesti enemmän koiraa kuin sutta, kun taas luonnossa on selkeästi toisinpäin.

Tämä johtuu siitä, että jos susipopulaatioon tulee yksittäinen koira, joka pariutuu suden kanssa, jälkeläiset lisääntyvät edelleen susien kanssa.

– Eli koiran geenejä lähtee siirtymään susipopulaatioon. Koirasusi on haitallinen vieraslaji Suomessa, koska kesyeläinten, jotka ihminen on omiin tarkoituksiinsa jalostanut, geenit eivät ole edullisia luonnonpopulaatiossa.

Voiko sudelle tulla risteymässä koiran sairauksia, kuten lonkkavikoja?

– Se on yksi riski, kyllä. Mutta on myös muita, ihmisen valitsemia ominaisuuksia, jotka erottavat koirat susista.

Valtonen jatkaa, että nämä ominaisuudet ovat eduksi koiralle, koska se on ihmiselle seuraeläin, mutta eivät luonnoneläimelle.

Miehikkälässä metsästäjät kertoivat villikoiralaumoista, joita tuli 1990–2000-luvun taitteessa Kaakkois-Suomeen. Näitä ammuttiin lukuisia.

– Tältä ajaltahan meillä ei ole dna-näytteitä, joilla voitaisiin varmistaa, voivatko nyt Suomessa havaitut koirasudet olla näiden jälkeläisiä.

Koirasudet ovat usein olleet ulkonäöltään tummia, melkein mustia, mutta Luonnonvarakeskuksen mukaan niitä voi olla vaikea erottaa puhtaista susista pelkän ulkonäön perusteella.

– Dna-näyte on ainut tapa varmistaa, onko kyse koirasudesta, selventää Valtonen.

Koirasusi tulee poistaa luonnosta

Koirasusi on Suomen lainsäädännössä määritelty haitalliseksi vieraslajiksi, joka uhkaa susikannan elinvoimaisuutta ja geneettistä puhtautta.

Suden kiintiömetsästyksessä 26 kaatolupaa oli kohdennettu tunnistetuille koirasusialueille. Koirasusia on onnistuttu kaatamaan sudenmetsästyksen aikana ainakin Kaakkois-Suomen, Kaskinen-Närpiön ja Peurainnevan kiintiöalueilta.

Valtosen mukaan kolmenkin koirasuden poistuminen lisääntyvästä kannasta on tärkeää susikannan lajipuhtauden säilyttämiseksi.

