Öisin tai hämärässä liikkuvia ilveksiä onnistuu näkemään luonnossa vain harvoin.
Porvoossa sijaitsevan kesämökin valvontakameraan tallentui sunnuntain vastaisena yönä harvoin nähtyjä tupsukorvia, kun mökin pihalla vieraili ilvesperhe.
Ilves on ihmisarka petoeläin, joka liikkuu yleensä öisin tai hämärään aikaan, ja siitä syystä niitä onnistuukin näkemään luonnossa vain harvoin.
– Huvikseni selasin kameran hälytyksiä ja huomasin ensin jäniksen jälkiä. Sitten tuli punaisia merkintöjä ja huomasin ilveksen, mökin omistaja Jorma Leino kertoo.
Leinon mukaan ilveksen jälkiä on näkynyt aiemminkin, mutta näin hyvää kuvaa niistä ei ole aiemmin tullut.
– Ja että on näin monta. Siinä on selvästi uroksia ja naaraita, ja näkyy, kun tietä pitkin tulee silmät kiiluen pari poikasta.
Tutumpia vieraita mökin lähistöllä ovat olleet jänikset, supikoirat ja kauriit, joita tulee Leinon mukaan jatkuvasti vastaan.
– Se on varmasti syy, miksi ilveksiäkin liikkuu siellä, Leino arvelee.
