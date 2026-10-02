Kike Elomaa, Minna Pajulahti ja Tuija Heikkinen esittelivät Huomenta Suomessa kolme yksinkertaista liikettä, joilla voi vahvistaa koko kehoa ilman erikoislaitteita.

Syksyn pimenevät ja viilenevät ilmat houkuttelevat sohvan nurkkaan vällyjen väliin, mutta pienikin liike virkistää mieltä ja kehoa ja siitä on hyötyä myös terveydelle.

Entinen kehonrakentaja, perussuomalaisten kansanedustaja Kike Elomaa vakuuttaa, että vain kolme liikettä riittää aluksi. Eikä edes erityisiä laitteita tarvita. Painojen virkaa voi ajaa esimerkiksi vesipullo, ja myös kehon omalla painolla saa paljon aikaiseksi.

1. Reisilihakset kuntoon kuningasliikkeellä

Elomaan mukaan yksi tärkeimmistä jumpattavista lihaksista ovat reisilihakset.

– Reidet on iso lihaksisto, ja ne pitää pitää kunnossa, Elomaa kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa.

Reisiin saa voimaa yksinkertaisella jalkakyykkyliikkeellä, jota Elomaa luonnehtii lihaskuntotreenien kuninkaaksi.

Jos polvet ja selkä ovat kipeät, liikkeen voi tehdä helpoimmillaan tuolin kanssa, tarvittaessa kädellä tukien.

2. Ryhtiä ja lihasta ylävartaloon

Ylävartaloon saa ryhtiä ja lihasta etunojapunnerruksella.

– Jos lattialta punnertaminen tuntuu vaikealta, voi laittaa kädet seinää vasten tai nojata polvilla maahan, neuvoo yrittäjä Tuija Heikkinen, joka kannustaa Elomaan ja fitness- ja voimaurheilija Minna Pajulahden kanssa suomalaisia liikkeelle.

Myös vipunosto kehittää ylävartalon lihaksistoa tehokkaasti.

3. Vatsa on kehon tukiranta

Perusjumpassa on muistettava huoltaa myös vastalihakset.

– Ne ovat kehon tukiranka. Kun me vahvistamme keskivartalolle lihaksia, se parantaa ryhtiä, tasapainoa ja myös suojaa alaselkää, Pajulahti luonnehtii.

Entä jos ei millään huvita?

Elomaan mukaan kannattaa treenata koko kroppa kerrallaan.

– Ja toivoisimme, että ihminen pystyisi käyttämään edes vartin päivässä lihaskuntonsa kohentamiseen.

Mutta jos ei millään vain jaksa, joka paikkaan kolottaa tai sohva vetää puoleensa?

Tuija Heikkinen kehottaa tässä vaiheessa pirauttamaan kaverille, jota voi pyytää mukaan lenkille tai salille.

– Uskon, että jo pieni ajatuskin voi saada rattaan käyntiin.

Kike Elomaa myöntää, että laiskuus iskee joskus entiselle fitness-tähdellekin.

– Omista ammattilaisajoista alkaa olla 40 vuotta ja myönnän sen, että tänä päivänä tulee olemaan itsekin välillä vähän sohvaperuna.

– Mutta jostain kaivelen sen itsekurin palan ja huomaan, että jos teen vaikka lyhyenkin treenin, se on hyväksi ja minulle tulee hyvä olo.

Katso jutun alussa olevalta videolta, miten liikkeet tehdään oikeaoppisesti.