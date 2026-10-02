Suomen älyttömin julkkis -sarja herätti keskustelua Huomenta Suomessa.
Niko Saarisen ja Keijo Leppäsen juontama Suomen älyttömin julkkis -sarja starttasi Maikkarilla tällä viikolla. Sarjassa testaa kilpailijoiden yleistietoa, muistia, loogista päättelykykyä ja paineensietoa erilaisissa tehtävissä.
Parhaiten suoriutunut kilpailija pääsee lähtemään kotiin, kun taas heikommin pärjänneet jatkavat kilpailua kohti Suomen älyttömin julkkis -titteliä.
Suomen älyttömin julkkis -sarjan kisaajat.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa Katariina Kähkönen ja Silja Välske keskustelivat ohjelmasta. Juontaja Eerikki Pitkänen kysyi kaksikolta, meneekö katsojille läpi, etteivät osallistujat tiedä vastauksia kysymyksiin.