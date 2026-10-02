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Tyhmentävätkö julkkikset itseään telkkarissa? Näin pohtivat toimittajat | MTV Uutiset



Tyhmentävätkö julkkikset itseään telkkarissa? Näin pohtivat toimittajat 9:05 Viihteen viikossa keskusteltiin myös UMK-vihjeistä. Katso koko keskustelu ylhäällä olevalta videolta! Julkaistu 27 minuuttia sitten Silja Välske Suomen älyttömin julkkis -sarja herätti keskustelua Huomenta Suomessa. Niko Saarisen ja Keijo Leppäsen juontama Suomen älyttömin julkkis -sarja starttasi Maikkarilla tällä viikolla. Sarjassa testaa kilpailijoiden yleistietoa, muistia, loogista päättelykykyä ja paineensietoa erilaisissa tehtävissä. Parhaiten suoriutunut kilpailija pääsee lähtemään kotiin, kun taas heikommin pärjänneet jatkavat kilpailua kohti Suomen älyttömin julkkis -titteliä. Suomen älyttömin julkkis -sarjan kisaajat. Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa Katariina Kähkönen ja Silja Välske keskustelivat ohjelmasta. Juontaja Eerikki Pitkänen kysyi kaksikolta, meneekö katsojille läpi, etteivät osallistujat tiedä vastauksia kysymyksiin.

– Meillä on ohjelmassa julkisuuden henkilöitä, ihmisiä, jotka ovat tehneet töitä median kanssa, olleet tv:ssä. Kaikki julkisuus on kuitenkin julkisuutta, niin miksipä ei voisi olla myös kyse siitä, että ehkä vähän esitetään niin sanotusti, Kähkönen pohtii.

– Toki ehkä se on hauskan kuulosta myös kotikatsomoissa, jos tällaisiin ehkä monen mielestä itsestään selviin kysymyksiin ei löydy vastausta. Mutta toisaalta siis kisaajat haluavat pysyä kisassa mahdollisimman pitkään ja saada sitä julkisuutta myös, Pitkänen komppaa.

Välskeen mukaan tv-kameroiden osoittaessa kasvoihin koetilanteessa, oikea vastaus ei välttämättä muistu mieleen.

– Toki ohjelma olisi hyvin tylsä, jos kaikki vastaisivat oikein. Eli juuri kun he ovat jo julkisuudessa olleita ihmisiä, niin varmasti niin sanotusti tietävät, miten tehdään hyvää tv:tä, Kähkönen sanoo.

Suomen älyttömin julkkis -tittelistä kisaavat vaikuttaja Sergey Hilman, esiintyvä taiteilija Tiina Forsby, mediapersoona Tiia Aalto, toimitusjohtaja Mikael Jungner, laulaja ja opettaja Tidjân Ba, ammattinyrkkeilyn keskisarjan Euroopan mestari Amin Asikainen, toimittaja Raija Pelli, laulaja Janely, sanataiteilija ja maisteri Simo Frangén sekä sisällöntuottaja Mikael ”Miku” Sundberg.

Viihteen viikossa keskusteltiin myös UMK-vihjeistä! Katso koko keskustelu ylhäällä olevalta videolta!

Suomen älyttömin julkkis alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla to 1.10. klo 20. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.