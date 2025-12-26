Jos joulun köllöttely alkaa kyllästyttää, sohvalta voi siirtyä tuolille jumppailemaan. Asiantuntija antaa helpot mutta tehokkaat vinkit.
Jos olet aina pitänyt tuolijumppaa vain iäkkäiden ihmisten touhuna, viimeistään nyt on syytä muuttaa asennetta.
Suurin pudottaja -ohjelmasta tuttu liikuntavalmentaja Jari Sorsa kertoo, että tuolijumpasta saa hyväkuntoisemmallekin liikkujalle sopivan säätelemällä rasitusta ja lisäämällä toistoja.
– Oman kehon paino riittää aika hyvin siihen, mutta tietenkin lisäpainojakin voi käyttää, Sorsa selvitti Huomenta Suomessa joulukuussa.
Jos kotoa löytyy kahvakuulia, käsipainot tai vesipulloja, joita voi täyttää, vastusta saa helposti lisää. Myös kuminauhavastus toimii Sorsan mukaan tuolijumpassa hyvin.
Sorsan mukaan vain kuusi liikettä riittää lisäämään hyvää oloa, verenkiertoa, aineenvaihduntaa ja energisyyttä.
Katso Jari Sorsan laatima kuusikohtainen tuolijumppa yhdelle tai kahdelle yllä olevalta videolta.