Lindsay Clancyn murhaoikeudenkäynnin tuomari kieltäytyi julistamasta Clancya syyttömäksi. Puolustus esitti kuulemisessa erikoisen näkemyksen.

Yhdysvalloissa Lindsay Clancyn murhaoikeudenkäyntiä johtanut tuomari William Sullivan on hylännyt puolustuksen asianajajan pyynnön julistaa Clancy syyttömäksi murhaan. Aiheesta uutisoivat muun muassa Reuters ja uutistoimisto AP.

Aiemmin tuloksettomana päättyneen oikeudenkäynnin aikana Clancyn puolustus pyrki todistamaan, ettei Clancy ollut rikosoikeudellisesti vastuussa lastensa surmaamisesta.

Clancyn puolustus väitti Clancyn olleen tapahtuma-aikaan synnytyksen jälkeisessä psykoosissa. Puolustuksen mielestä hänet olisi pitänyt katsoa syyttömäksi, koska osavaltion laissa mielisairaus tarkoittaa rikosoikeudellisen vastuun puuttumista.

Tuoreessa, oikeudenkäynnin jälkeisessä kuulemisessa puolustus väitti yllättäen, ettei syyttäjällä edes ollut todisteita, että Clancy olisi surmannut viisivuotiaan Coran, kolmevuotiaan Dawsonin ja 8-kuukautisen Callanin.

Alkuperäisen oikeudenkäynnin aikana kukaan ei kiistänyt, etteikö Clancy olisi surmannut lapsiaan kotona Bostonin Duxburyssä 24. tammikuuta 2023.

Tuomarin mukaan syyttäjät olivat kuitenkin esittäneet riittävästi todisteita, joiden perusteella valamiehistö olisi voinut päätyä johtopäätelmään, että Clancy kuristi lapsensa ja oli siitä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Myös syyttäjät kuittasivat puolustuksen väitteet "naurettavina" ja totesivat, että todisteita on runsaasti.

Tyomari Sullivan korosti, että on valamiehistön eikä tuomarin tehtävä arvioida, mille todistusaineistolle annetaan mitenkin paljon painoarvoa.

Tuomari Sullivan viittasi muun muassa syyttäjien asiantuntijatodistajien lausuntoihin, joiden perusteella Clancy olisi ymmärtänyt tekojensa vääryyden.

Lindsay Clancy puolustusasianajajansa Kevin Reddingtonin kanssa 29. syyskuuta 2026.This asset – including all text, audio and imagery – is provided by USA TODAY Network. Reuters Connect has not verified or endo

Valamiehistöltä ulostuloja

Clancya vastaan käydyssä aiemmassa oikeudenkäynnissä päädyttiin syyskuun alussa umpikujaan, kun valamiehistö ei kyennyt saavuttamaan yksimielistä päätöstä. Tuomari Sullivan julisti oikeudenkäynnin mitättömäksi 4. syyskuuta.

Tuloksettoman oikeudenkäynnin jälkeen useat valamiehistössä olleet henkilöt ovat kertoneet tiedotusvälineille, että ilman yhden valamiehistön jäsenen eriävää kantaa he olisivat todenneet Clancyn syyttömäksi mielisairauden perusteella.

Seuraava kuuleminen asiassa järjestetään 2. marraskuuta. Tuolloin on tarkoitus sopia mahdollisen uuden oikeudenkäynnin päivämääristä.

Syyttäjät eivät ole vielä päättäneet, vievätkö he asian valamiehistön käsiteltäväksi uudemman kerran.

Mitä voi tapahtua?

Vaihtoehtoina on syyttää Clancyä uudelleen murhasta, ajaa käräjillä lievempiä syytteitä tai luopua syytteistä kokonaan.

Mikäli mahdollisessa uudessa oikeudenkäynnissä katsottaisiin, ettei Clancyä voi pitää rikosoikeudellisessa vastuussa, hänet sijoitettaisiin valtion psykiatriseen sairaalaan.

Murhatuomio puolestaan voisi tarkoittaa Clancylle elinkautista vankeutta.

Tällä hetkellä Clancy on tiedettävästi edelleen Massachusettsin osavaltion mielisairaalassa.