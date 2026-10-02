Tytti Tuppurainen on tyytyväinen JSN:n päätökseen jutusta, jossa esitettiin kovia väitteitä Tuppuraisen toiminnasta.
Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen tietojen tarkistamisen laiminlyönnistä.
Päätös koskee STT:n tammikuussa laatimaa juttua, jossa viisi lähdettä kertoi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen epäasiallisesta käytöksestä ja huutamisesta.
– Olen tästä Julkisen sanan neuvoston päätöksestä huojentunut, Tuppurainen sanoi tänään medialle eduskunnassa.
– Suomalaiset toimittajat ja suomalainen media tekevät erittäin hyvää työtä. Toimittajien tehtävä on hyvässä toimivassa demokratiassa tarkastella poliittisia päätöksentekijöitä myös kriittisesti, mutta päättäjiin kohdistuvissa uutisoinnissa pitää faktojen olla kohdillaan.
Virheellinen väite avustajista
JSN:n päätös koskee juttussa ollutta yksittäistä sitaattia, jossa väitettiin, että Tuppuraisen avustajat vaihtuvat ja ovat sairauslomalla koko ajan.
Virheellisen väitteen olisi voinut tarkistaa etukäteen, eikä sen oikaiseminen jälkikäteen riittänyt JSN:n mukaan paikkaamaan virhettä.
– Minusta tämä päätös kertoo siitä, että Julkisen sanan neuvosto tekee työtään huolellisesti ja perustellusti.
– Jos virheitä sattuu, kaikille voi sattua virheitä, ne voidaan käsitellä. Se on myös oikeusvaltioon kuuluva tärkeä seikka.
Tytti Tuppuraisen väitettiin STT:n jutussa nöyryyttävän SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa sekä avustajia että kansanedustajia ja nolaavan ihmisiä julkisesti.
SDP:n eduskuntaryhmän 43 kansanedustajasta 35 kertoi jutun julkaisun jälkeen, ettei ole tunnistanut jutussa kuvattua epäasiallista käytöstä.
Myös Tuppuraisen oma eduskunta-avustaja kiisti väitteet MTV Uutisten haastattelussa.
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"Suomen oma tietotoimisto on tärkeä"
STT kertoi tällä viikolla suunnittelevansa koko uutistoimintansa lopettamista. Toiminta on ollut vuosikaudet tappiollista.
Tuppurainen sanoo arvostavansa STT:n journalismia ja toivoo nykyiseltä hallitukselta toimia, jotta kansallinen uutistoimistotoiminta voisi jatkua.
– Suomen oma tietotoimisto on tärkeä. Arvostan STT:n työtä hyvin korkealle, Tuppurainen kertoi.