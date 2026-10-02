MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu antoi suorasanaisen arvion Patrik Laineen tilanteesta MTV Uutiset Livessä perjantaina.

Katso tästä linkistä kokonaisuudessaan NHL-alkukauden analyysi, jossa tartutaan muun muassa Aleksander Barkovin loukkaantumiseen ja Patrik Laineen kimuranttiin tilanteeseen!

Laineen tähti NHL:ssä on ollut jyrkässä laskussa viime vuodet. Loukkaantumiset ja henkiset ongelmat ovat vaatineet veronsa, mutta myös Laineen pelillinen anti on pienentynyt kausi kaudelta.

Viime kaudella hän ehti pelata ennen loukkaantumistaan vain viisi ottelua Montreal Canadiensin paidassa, ja kun hän tervehtyi, maalintekotaidoistaan tuttu Laine ei mahtunut enää kanadalaisjoukkueen miehistöön.

Hän on ollut viime keväästä lähtien ilman sopimusta, ja vaikka huhuissa on noussut esiin monia seuroja, mitään konkreettista uutta Laineen sopimusasioista ei julkisuuteen ole tullut.

– En usko. Totta kai suomalaisena toivon, MTV Urheilun Jesse Joensuu vastaa kysymykseen siitä, saako Laine vielä NHL-sopimuksen.

Joensuulla on mielipiteelleen painavan perustelut.