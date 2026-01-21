Kuntosalilla ei kannata kangistua kaavoihin.
Psykoterapeutti ja personal trainer Harri Peltomaa muistuttaa etenkin niin sanottuja tavistreenaajia, että lihasvoimaa saa lisättyä hyvinkin nopeasti, kun vain aloittaa treenaamisen oikein.
– Ei kannata tehdä niin, että aina tekee samoilla painoilla kolme sarjaa, joissa on kymmenen toistoa, koska siinä ei tapahdu nousujohteisuutta, Peltomaa kertoo MTV Uutisille.
– Kannattaa tavoitella sitä, että jokaisella treenikerralla saa vähintään yhden toiston enemmän kuin aiemmalla kerralla. Näin kehitystä tapahtuu muutaman kuukauden ajan.
Peltomaan mukaan painojen nostoon kannattaa lisätä yksi tai muutama toistokerta lisää jokaisella harjoituskerralla siten, että vastaan tulee raja, jossa viimeinen toistokerta epäonnistuu.
25 kilosta 40 kiloon vain muutamassa kuukaudessa
Peltomaa antaa esimerkin asiakkaastaan, jonka voima lisääntyi vain reilussa kuukaudessa kuudellakymmenellä prosentilla.
– Kyseessä on nuorehko nainen, jolla ei ollut kovin liikunnallista taustaa. Hän kävi ensin salilla kerran ja toisenkin, sitten oli kuukauden tauko, jonka jälkeen hän kävi salilla kolme kertaa viikossa.
– Reilussa kuukaudessa sarjapainojen nousussa tapahtui kehitys 25 kilosta 40 kiloon eli tapahtui huomattava voimatasojen nousu [katso yllä oleva kuvaaja].
Peltomaan mukaan osa kehityksestä on selitettävissä sillä, että keho tottuu liikkeeseen, mutta suuri osa on puhtaasti voiman kehitystä.
– Tällainen kehitys voi tapahtua, kun niin sanottu tavis alkaa urheilemaan. Samanlaista nousujohteisuutta ei nähdä huippu-urheilijoilla, Peltomaa kertoo.
