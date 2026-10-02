Kuljettaja pakeni törmäyksen jälkeen paikalta.
Huittisissa tapahtui torstaiaamuna liikenneonnettomuus, jossa henkilöauton kuljettaja törmäsi suojatietä polkupyörällä ylittämässä olleeseen 6-vuotiaaseen lapseen.
Onnettomuus tapahtui Huittisten kirjaston kohdalla, kun harmaa keskikokoinen ajoneuvo tuli Lauttakylänkatua keskustan suunnasta ja törmäsi lapseen. Ajoneuvon kuljettaja pakeni paikalta pysähtymättä.
Lapsi vietiin paikalta sairaanhoidon tarkistettavaksi. Hän ei lloukkaantunut tilanteessa vakavasti.
Poliisi etsii harmaan ajoneuvon kuljettajaa ja pyytää yleisöltä mahdollisia silminnäkijähavaintoja tilanteesta.
Kaikki tiedot asiasta voi lähettää poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.