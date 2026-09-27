Pitkään yhdessä kävelleet "Kävelypässit" kertovat, miten voi kerryttää askelia kuin huomaamatta.
Monelle tuttu 10 000 askeleen päivätavoite on saanut väistyä maltillisemman suosituksen tieltä. Nyt ajatellaan, että jo noin 7 000 askelta eli viitisen kilometriä päivässä riittää terveyden ylläpitämiseen.
Eläkeläiset ry:n Kävelypässien riveissä kävelyä harrastavat Antti Honkonen ja Pekka Isaksson kuitenkin korostavat, ettei tärkeintä ole askelmittarin lukema, vaan liikkumisen säännöllisyys.
Aiemmin maratoneja juossut ja suunnistusta harrastanut Honkonen kertoo kävelyn jopa pelastaneen hänen henkensä.
– Olen ollut kolmessa kolarissa, että ei ole voinut edes kävellä. Toinen puoli oli 11 vuotta halvaantuneena. Kiitos 40 vuotta olemassa olleiden kävelysauvojen olen päässyt liikkeelle. Uudet sauvat ovat entistä parempia, jos on vähänkin vammautunut, Honkonen kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.
Jos menee kävelylle porukalla niin kuin Kävelypässit, saa samalla juttutuokion muiden kanssa.
– Sosiaalinen yhdessäolo on yksi tärkeimpiä asioita. Me emme varmaan olisi näin pitkään eli toistakymmentä vuotta olleet yhdessä kävelemässä, jos meillä ei olisi ollut tavattoman hauskaa, Isaksson toteaa.
– Ja tärkeää sekin, että on oltu muusta pahanteosta poissa, Honkonen vitsailee.
Katso jutun alussa olevalta videolta koko haastattelu ja tehokas alkujumppa Kävelypässien tapaan.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys- ja ympäristöaiheisiin.
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Janne Ahjopalo työskentelee MTV:n Huomenta Suomessa suunnittelijana. Hänet voi nähdä myös ankkuroimassa tv-uutisia. Ahjopalo ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä matalalla kynnyksellä. Voit kirjoittaa sähköpostia tai lähettää uutistapahtumasta kuvan ja videon!