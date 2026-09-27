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Näin kerrytät askelia kuin huomaamatta | MTV Uutiset

Ikämiehet neuvovat, miten askeleita kerrytetään: "On hyvä muistaa, kuinka hyvä olo tulee"

8:32 Näin kerrytät askelia kuin huomaamatta – ikämiehet neuvovat.

Julkaistu 27.09.2026 12:15

Pitkään yhdessä kävelleet "Kävelypässit" kertovat, miten voi kerryttää askelia kuin huomaamatta. Monelle tuttu 10 000 askeleen päivätavoite on saanut väistyä maltillisemman suosituksen tieltä. Nyt ajatellaan, että jo noin 7 000 askelta eli viitisen kilometriä päivässä riittää terveyden ylläpitämiseen. Eläkeläiset ry:n Kävelypässien riveissä kävelyä harrastavat Antti Honkonen ja Pekka Isaksson kuitenkin korostavat, ettei tärkeintä ole askelmittarin lukema, vaan liikkumisen säännöllisyys. Lue myös: Käveletkö alle 5 000 askelta päivässä? Tällä muutoksella voi olla merkitystä Aiemmin maratoneja juossut ja suunnistusta harrastanut Honkonen kertoo kävelyn jopa pelastaneen hänen henkensä. – Olen ollut kolmessa kolarissa, että ei ole voinut edes kävellä. Toinen puoli oli 11 vuotta halvaantuneena. Kiitos 40 vuotta olemassa olleiden kävelysauvojen olen päässyt liikkeelle. Uudet sauvat ovat entistä parempia, jos on vähänkin vammautunut, Honkonen kertoo Huomenta Suomen haastattelussa. Lue myös: Yksinkertainen oivallus voi parantaa sydänterveyttä Lämmittele ennen lähtöä Ennen kävelylle lähtöä on hyvä lämmitellä. Alkujumppaan riittää Isakssonin mukaan

5–10 minuuttia, kun vain kaikki nivelryhmät ja lihakset sekä yläruumissa että jaloissa saavat pikaisen liikutuksen.

– Silloin on paljon parempi lähteä, ei tule lihasongelmia niin paljon, eikä myöskään mitään muita ongelmia, Isaksson sanoo.

Vaikka esimerkiksi Honkonen kävelee sauvoineen usein hyvinkin pitkiä matkoja, Isakssonin mukaan erityisesti ikäihmisille vähempikin on hyvä.

– Ja sitten jos on motivaatio‑ongelmia, on hyvä muistaa se, kuinka hyvä olo tulee kävelyn jälkeen.

Kävelypässien riveissä kävelyä harrastavat Antti Honkonen (vas.) ja Pekka Isaksson korostavat liikkumisen säännöllisyyden tärkeyttä.

Jätä auto kotiin, jos voit

Isaksson muistuttaa, että askelia voi kerryttää arjen yhteydessä, esimerkiksi kaupassa käydessään.

– Kotona voi liikkua paljon enemmän kuin nykyään. He, joilla on puutarhaa mahdollisuus hoitaa, tietävät, kuinka hyvää liikuntaa se on.

– Ja voi jättää auton kotiin silloin, kun se on mahdollista, ja käydään kävelemässä se sama reitti.

Sosiaalinen yhdessä olo tärkeää

Jos menee kävelylle porukalla niin kuin Kävelypässit, saa samalla juttutuokion muiden kanssa.

– Sosiaalinen yhdessäolo on yksi tärkeimpiä asioita. Me emme varmaan olisi näin pitkään eli toistakymmentä vuotta olleet yhdessä kävelemässä, jos meillä ei olisi ollut tavattoman hauskaa, Isaksson toteaa.

– Ja tärkeää sekin, että on oltu muusta pahanteosta poissa, Honkonen vitsailee.

Katso jutun alussa olevalta videolta koko haastattelu ja tehokas alkujumppa Kävelypässien tapaan.