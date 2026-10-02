Ulkoministeriön virkakunnan keskuudessa on havaittu ulkomailla tunkeutumisia yksityisiin tiloihin. Henkilöstölle on jo pitkään annettu ilmiöstä koulutusta.

Suomen ulkoministeriö on hyvin tietoinen ilmiöstä, jossa koteihin tai hotellihuoneisiin tunkeudutaan ilkeydet mielessä.

– Tämä on tuttu ilmiö maailmalta ja henkilöstömme, niin virkamatkalaiset kuin edustustoissa työskentelevät henkilöstö, on tällaisten tilanteiden varalta perehdytetty, ministeriön viestintä vastaa sähköpostitse.

Suomen useat suurlähetystöt ulkomailla ovat osa ulkoministeriötä ja osa ministeriön virkakunnasta matkustaa laajasti erilaisissa maissa.

Ulkoministeriön turvallisuusjohtaja Jussi Aarnio vahvistaa, että myös suomalaiset ovat vuosien varrella joutuneet tunkeutumisten uhreiksi ulkomailla.

– On meilläkin ollut näitä. Tämä on ollut kansainvälisesti vuosikymmeniä tuttu ilmiö. Mitään tiettyä aluetta tai valtiota ei voi nostaa erityisesti esille. Kaikkialla pitää olla varovainen, hän toteaa.

Suomalaisten kohdalla ei puhuta suurista määristä eikä mikään tietty osa henkilöstöstä korostu tapauksissa.

– Yksittäisiä tapauksia vuosien varrella, Aarnio kuvailee.

Eri syitä taustalla

Aarnio korostaa, että tunkeutumisille on voinut olla erilaisia syitä.

– Joku on voinut yrittää varastaa tavaraa tai sitten kyseessä on voinut olla kiusanteko tai tiedonhankinta. Näitä sattuu maailmalla ja tulee jatkossakin sattumaan, hän selvittää.

Ulkoministeriö antaa henkilöstölleen koulutusta, jossa varoitetaan tunkeutumisista koteihin tai hotellihuoneisiin.