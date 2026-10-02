Ruotsalaismaalivahti Tim Juel on seuraavat viikot sivussa HIFK:n kokoonpanosta, SM-liigan helsinkiläisseura tiedottaa.
HIFK mukaan Juelin poissaolon mitaksi on arvioitu 4–6 viikkoa.
Juel, 32, on pelannut kuluvalla kaudella neljä ottelua torjuntaprosentilla 88,6. HIFK on voittanut näistä peleistä yhden.
HIFK:n sairastuvalla ovat tällä hetkellä myös puolustaja Saku Salmela (arvioitu paluu ensi viikolla) ja hyökkääjä Sebastian Repo (marraskuu).
Puolustaja Aron Kiviharju, 20, puolestaan palaa kokoonpanoon HIFK:n lauantaisessa Sport-vierasottelussa loukkaannuttuaan kauden toisessa pelissä.