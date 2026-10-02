F1-sarja kaavailee kauden päätöstä Italian Imolaan, mikäli kisoja ei voida ajaa Qatarissa ja Abu Dhabissa. Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien, kuten Cadillacin Valtteri Bottaksen mieleen.

Italialainen sanomalehti Il Resto del Carlino kertoi keväällä, että Bolognan talousrikospoliisi tutkii, että noudattavatko F1-tallit ja kuljettajat maan verolainsäädäntöä. Italian lain mukaan maassa ajettavista kilpailuista saadut tulot ovat veronalaisia ja viranomaiset aikovat periä veroja takautuvasti kahden viime kauden kilpailuista.

Ulkomaiset urheilijat luokitellaan Italiassa itsenäisiks ammatinharjoittajiksi, minkä myötä tallien on maksettava osa kuljettajan palkasta suoraan veroviranomaisille. Tämä koskee kaikkia talleja paitsi Ferrari ja Racing Bullsia, joiden kotipaikka on Italiassa.

Kahden tämän kauden viimeisen osakilpailun järjestäminen Lähi-idässä on epävarmaa ja Italian Imola on noussut esiin mahdollisena korvaajana. Cadillacin Valtteri Bottas nosti Malesiassa ajettavan osakilpailuviikonlopun lehdistötilaisuudessa esille, että kuljettajat eivät halua ottaa riskiä tulojensa menettämisestä.

– En ole mikään tämän idean suuri fani, koska olen lukenut, millainen sää siellä on kyseisenä vuodenakana. Aamusumu, aikainen auringonlasku ja lämpötilat. Enkä tiedä, että oletteko kuulleet Italian verotuksesta. Kukaan kuljettaja ei oikeastaan halua ajaa Italiassa, Bottas totesi.

– Se johtuu viimeaikaisista tapahtumista. Abu Dhabissa ei ole verotusta. Luulen, että kaikki suosisivat lämpimämpää, kesäistä säätä, mutta käsittääkseni olemme silti suuntaamassa Qatariin, Bottas sanoi.

Bottas nettoaa kaudessa peruspalkkana noin 4,3 miljoonaa euroa. Yli 60 miljoonaa euroa kaudessa nettoavalle Red Bullin verotus ei ole ongelma.