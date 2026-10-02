Vakavasti haavoittunut lentäjä kertoo ensimmäistä kertaa omin sanoin Flydubain lennon dramaattisista hetkistä.
Flydubain lennon epäillyn kaappausyrityksen sankariksi noussut kapteeni Smit Machchhar kertoo ajatelleensa vakavasti loukkaantuneena, ettei voinut antaa muiden koneessa olleiden ihmisten kuolla.
Machchhar kertoi kokemuksistaan Intian pääministerille Narendra Modille perjantaina videopuhelussa, josta uutisoivat muun muassa CNN ja Reuters.
– Sillä hetkellä taistelin hengestäni, Machchhar sanoi CNN mukaan.
Toissapäivänä keskiviikkona Dubaista Tel Aviviin matkalla olleen Flydubain lennon FZ1073 perämiehen epäillään hyökänneen kapteenin kimppuun ja yrittäneen pakottaa koneen maahan.
Machchhar loukkaantui vakavasti ja päätyi ohjaamon lattialle. Samalla hän ymmärsi koneen olevan menossa alaspäin.
– Ajattelin sillä hetkellä: vielä yksi yritys, Smit. Tee se. Ovi on tuossa.
Hyökkääjä löi Machchharia edelleen, mutta kapteeni onnistui avaamaan ohjaamon oven.
Matkustajia ryntäsi sisään ja hyökkääjä saatiin taltutettua. Koneessa matkustaneet vapaavuorossa olleet lentäjät saivat koneen takaisin hallintaansa.
– Tein tämän henkeni vuoksi, mutta samalla tiesin, etten voinut antaa kaikkien muiden kuolla, Machchhar kertoi.
Kapteeni menetti valtavasti verta
Machchhar loukkaantui hyökkäyksessä vakavasti. Koneessa ollut hammaslääkäri Shota Musaev auttoi hänen hoidossaan ja kertoi kapteenin menettäneen valtavasti verta.
Kone ohjattiin Saudi-Arabiaan, jonne se teki hätälaskun. Machchhar sai siellä hoitoa ennen siirtoaan Abu Dhabiin Arabiemiraatteihin.
Sankarilentäjä toipuu nyt sairaalassa.
Hyökkäyksen motiivia selvitetään. Israel on luonnehtinut tapausta terrori-iskuksi, mutta tätä ei ole vahvistettu tutkinnassa.
Modi kiitti videopuhelussa Machchharia tämän rohkeudesta ja nopeasta toiminnasta.
– Nyt kun soititte minulle, olen todella ylpeä itsestäni, sankarikapteeni totesi pääministerille.