Poliisi etsii Espoossa kadonnutta 87-vuotiasta miestä.
Viimeinen havainto miehestä on tehty perjantaiaamuna Laajalahden alueella.
Kadonnut on noin 170 cm pitkä. Hän liikkuu hieman kumarassa, mutta reippaasti, ja on todennäköisesti liikkeellä jalan.
Kadonneella on tiettävästi yllään tuulihousut ja sininen takki, jossa on turkoosit raidat hihoissa sekä turkoosit lenkkitossut, joissa on vihreät nauhat. Lisäksi hänellä on todennäköisesti yllään vihreä lippalakki.
Pyydämme ilmoittamaan havainnot hätänumeroon 112.