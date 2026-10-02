Rauhanturvaaja loukkaantui vahingonlaukauksesta, tiedottaa Maavoimat.
Suomalaisen jääkärikomppanian osasto oli suorittamassa suunnitelman mukaisia perusammuntoja Naqouran ampumaradalla Libanonissa.
Toistaiseksi tuntemattomasta syystä rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen.
Rauhanturvaaja sai paikan päällä välittömän ensiavun ja hänet on kuljetettu jatkohoitoon Naquran sairaalaan.
Rauhanturvaajalla ei ole hengenvaaraa. Rauhanturvaajan läheiset ovat saaneet tiedon tapahtuneesta.
Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille ampumaradalla olleille.
Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa käynnistää tutkinnan tapahtuneesta.
Kaikille operaatiossa palveleville rauhaturvaajille tarjotaan keskusteluapua tapahtuman johdosta.