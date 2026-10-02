Venäjä lietsoo pelkoa, ja pelkoa lietsotaan Venäjän puolesta, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Jouko Luhtala.

Venäjää epäillään, Venäjästä vihjaillaan, Venäjään uskotaan.

Keskusrikospoliisi ja Helsingin poliisi selvittävät, onko kansanedustajien koteihin tunkeuduttu. Kyse on nimenomaan epäilystä.

Kansanedustajien epäilyt ovat heränneet pienistä, koteihin mahdollisesti tarkoituksellisesti jätetyistä merkeistä. Esimerkiksi vessasta on löydetty jätöksiä.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon mukaan "on mahdollista, että merkit on jätetty tarkoituksella havaittaviksi".

Toimintatapa ei olisi uusi. Esimerkiksi Venäjällä ja Kiinassa maiden tiedustelupalveluiden tiedetään vierailevan esimerkiksi medioiden kirjeenvaihtajien kotona ja jättävän asiasta hienovaraisia vihjeitä.

Viesti on aina sama: Tiedämme, kuka olet, missä asut ja seuraamme sinua.

Jos epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta osoittautuvat oikeiksi, on kyse mitä todennäköisemmin valtiollisesta toiminnasta.

Ja jos joku valtio Suomessa toimii vihamielisesti, kääntyy katse oletusarvoisesti itään, Venäjälle.

Kiina mainitaan mausteeksi, mutta Kremlistä kysytään ja sillä vihjaillaan. Oikeastaan oletetaan, että presidentti Vladimir Putin tietää asiasta.

Virallisesti voidaan mediassakin muuta väittää, mutta Putinilla pelottelu oli jo eilen vahvasti läsnä tunkeutumisia käsittelevissä jutuissa.

Mielikuvan voima on siinä, etteivät myöhemmin selviävät faktat sitä välttämättä horjuta.