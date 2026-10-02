Kuningatar Mette-Marit toipuu parhaillaan keuhkonsiirrosta.

Kuningatar Mette-Marit jättää väliin Norjan suurkäräjien avajaiset. Hovi ilmoitti kuningattaren sairastuneen hengitystieinfektioon, kertoo NRK.

Kuningas Haakon avaa suurkäräjät ensimmäistä kertaa, vaikka Norjan hovilla on edelleen suruaika kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. Haakonin kanssa paikalla ovat myös kruununprinsessa Ingrid Alexandra sekä kuningatar Sonja

Mette-Maritille tehtiin kolme kuukautta sitten kesäkuussa keuhkonsiirto. Hän sairastaa kroonista keuhkofibroosia.

Keuhkolääkäri Are Holmin mukaan Mette-Maritin toipuminen on edennyt hyvin, mutta hän on edelleen noin vuoden kestävässä kuntoutuvaiheessa keuhkonsiirron jälkeen.

Kuningatar Mette-Marit sai uudet keuhkot kesäkuussa.All Over Press

Kesällä hovi ilmoitti, ettei Mette-Marit aio tai voi hoitaa virallisia tehtäviä sairausloman aikana, mutta hänet nähtiin kuningas Haraldin hautajaisissa keskiviikkona 9. syyskuuta.