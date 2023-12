Ylös ja ulos! Aamukävelyn seitsemän terveyshyötyä

1. Immuunipuolustus tehostuu

2. Verenpaine alenee

3. Tekee hyvä nivelille

4. Lihakset vahvistuvat

5. Mieli selkeytyy

Kävelyn on todettu tekevän hyvää aivoille ja selkeyttävän ajatuksia. Ei lienekään ihme, että monet lähtevät kävelylle halutessaan pohtia jotain asiaa tai ratkaista jonkin ongelman.

6. Mielenterveys kohenee

Säännöllisten kävelylenkkien on todettu voivan kohentaa mielialaa. On myös tehty havaintoja siitä, että kävely voisi vähentää ainakin jonkinasteisia masennusoireita. Kävely myös tekee olosta energisemmän.

7. Alzheimerin taudin riski pienenee

Aamukävelyn hyödyt mielenterveydelle

Kävelylle lähteminen aamulla tekee hyvää mielelle. Monissa tutkimuksissa on huomattu, että paras tulos tulisi siitä, että aamukävely kestää 20–30 minuuttia. Tärkeää on käydä aamukävelyllä säännöllisesti, vähintään viitenä päivänä viikossa.

Aamukävely parantaa mielialaa ja voi edistää luovuutta. On saatu tutkimusnäyttöä siitä, että liikkuminen on luovuuden kannalta parempi kuin istuminen. Kävely auttaa myös nukkumaan paremmin, mikä taas seuraavana aamuna tekee hyvää mielialalle.

Moni tarkkailee älylaitteella sekä unen että lenkkien pituudet. Laitteiden etu on, että mittaaminen on jatkuvaa. Huonoja puoliakin on: tieto ei yleensä ole kovin tarkkaa.