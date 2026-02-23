Milano-Cortinan olympialaisia Val di Fiemmessä seurannut MTV Urheilun Tuomas Hämäläinen tarraa kisojen tulenarkoihin puheenaiheisiin.

Suomen Hiihtoliiton yhtenä tärkeänä arvona painotetaan yhtenäisyyttä. Maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasasen jyrinä kuitenkin kertoi, että yhtenäisyydestä ei ollut Milano-Cortinan olympialaisten kohuratkaisun hetkellä tietoakaan.

Suomen Hiihtoliitto ja Olympiakomitea jättivät Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) sprinttikilpailun tuomaristolle tunnetusti protestin. FIS myönsi Norjalle poikkeusluvan viedä olympiasprintin erävaiheen aikana huoltoalueelle ennalta kielletyn voitelupadan, eikä tästä ollut informoitu muita joukkueita. Lisäksi Yhdysvaltojen maajoukkue toi alueelle kiellettyä nestettä FISin puuttumatta.

FIS myönsi virheensä, mutta Suomen vastalause hylättiin odotetusti protestiajan jo umpeuduttua. Suomelle jäi protestin jättämällä mahdollisuus valittaa vielä Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n ad hoc -divisioonaan.

Suomen Lauri Vuorinen oli sijoittunut olympiasprintissä neljänneksi. Palkintokorokkeelle nousi juuri kaksi hiihtäjää Norjasta ja yksi Yhdysvalloista. Siinä missä Norjalla on kyllä kadehdittavasti valtaa, voimaa ja suhteita FISiin ja tällaisesta sopii kriittistä keskustelua käydäkin, Norjan asiantuntijat ehtivät irvailla Suomen haluavan protestoida tiensä kultaan.

Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen sanoi protestin tulleen maajoukkueelle yllätyksenä. Suivaantunut luotsi puhisi, että Suomen hiihtomaajoukkue ja Lauri Vuorinen eivät halunneet protestia tehdä "tulosten oltua ihan selvät".

Tärkeimpien asiaan kytkeytyvien tahojen näkemyksistä ei välitetty. Entisestään paisunut jupakka oli omiaan häiritsemään maajoukkuetta kesken tärkeimpien arvokisojen, eikä Vuoriselle taatusti jäänyt hyvä maku.

Tapaus on perattava yhteisen pöydän ääressä juurta jaksaen. Norsunluutornista jyräämällä juntattu ratkaisu oli härski ja repi turhaa railoa liiton johdon ja maajoukkueen välille.

Jokin ei täsmää

Jotta puolestaan Igor Medved voisi uskottavasti jatkaa Suomen mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana, hänen kansainvälistäkin huomiota saanut skandaalinsa on avattava niin, ettei epäilyttäviä kysymyksiä jää ilmaan roikkumaan.

Slovenialainen Medved passitettiin olympialaisista kotiin alkoholinkäytön myötä. Hän kertoi Ylelle saaneensa sekajoukkuemäen kilpailun jälkeen kutsun Slovenian kultamitalijuhliin.

– En ollut syönyt mitään, ja sen jälkeen alkoholi teki tehtävänsä, mies kommentoi Ylelle.

Slovenian mäkimaajoukkue puolestaan kiisti miehen juhlineen mitalia yhdessä Slovenian maajoukkueen jäsenten kanssa. Slovenialaisten mukaan tapaus sattui miesten henkilökohtaisen kilpailun jälkeen – normaalimäen kisa oli hypätty päivä ennen sekajoukkuemäen mittelöä.

Yritin tavoittaa Medvediä kommentoimaan, valehteleeko Slovenian joukkue vai onko jotain ymmärretty väärin. Valmentaja ei vastannut.

Jokin ei täsmää. Kysymys kuuluu: kuka valehtelee ja millä motiiveilla?

Mitä on jäänyt kertomatta? Pöytä on kaukana puhtaasta.

Pärmäkoski-veivaus

Entäpä tapaus Krista Pärmäkoski?

Pulinaa on herättänyt, että olympialaisista kotiin jo lähtenyt hiihtäjä lennätettiin takaportin kautta kisoihin takaisin. Konkari otettiin sivakoimaan päätösmatka 50 kilometriä Suomen joukkueen sairaustapausten vuoksi.

Hääviä tulosta ei ollut odotettavissa. Sitä ei tullut. Loppusijoitus oli 21:s.

Kannattiko tällainen veivaus tehdä?

Ilman uransa viimeistä kautta vievää Pärmäkoskea Suomella olisi ollut vain kaksi naista viidellekympille.

Ajattelen, että Suomen lippuakin näissä kisoissa kantaneella naisella on vyöllään niin kunniakas ura, että hänelle suotakoon olympialaisiin startti, jonka hän tiesi jäävän uransa viimeiseksi arvokisoissa.

Suurta ongelmaa en siitä saa. Jos kohta Pärmäkoskikaan ei saanut moisesta kisapäätöksestä mainittavaa täyttymystä.