Kiinan mukaan harjoitukset ovat vakava varoitus Taiwanin itsenäistymistä tukeville maille.
Kiina on jatkanut Taiwanin saartoa simuloivia laajoja sotaharjoituksiaan.
Harjoitusten toisena päivänä Kiina on laukaissut ohjuksia sekä sijoittanut sotilaslentokoneita ja laivaston aluksia Taiwanin ympärille. Uutistoimisto AFP:n toimittajat näkivät Manner-Kiinan kyljessä sijaitsevalla Pingtanin saarella, kuinka ainakin kymmenen rakettia laukaistiin peräjälkeen tiistaiaamuna paikallista aikaa.
Taiwanin presidentin kanslia on tuominnut sotaharjoitukset voimakkaasti.
Kiina väittää demokraattisesti hallitun Taiwanin olevan osa aluettaan ja on uhannut vallata sen sotilaallisella voimalla.