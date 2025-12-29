Taiwanin presidentin kanslia on tuominnut harjoitukset.
Kiinan asevoimat kertoo aloittaneensa laajat sotaharjoitukset Taiwanin lähellä maanantaina.
Asevoimien tiedottajan mukaan harjoitukset ovat vakava varoitus Taiwanin itsenäistymistä ajaville tahoille. Kiina väittää demokraattisesti hallitun Taiwanin olevan osa aluettaan ja on uhannut vallata sen sotilaallisella voimalla.
Asevoimien mukaan harjoituksissa järjestetään tiistaina ammuntoja viidellä eri alueella Taiwanin saaren ympärillä.
Taiwanin presidentin kanslia tiedotti Kiinan ilmoituksen jälkeen, että se tuomitsee voimakkaasti sotaharjoitukset. Taiwanin asevoimat sanoi vastaavansa Kiinan toimiin sijoittamalla "tarkoituksenmukaiset joukot" asemiin.