Ihmiset kerääntyivät Taipeissa Alex Honnoldin suoritusta, kun hän kiipesi pilvenpiirtäjän huipulle.
Yhdysvaltalainen kiipeilijä Alex Honnold kiipesi sunnuntaina Taiwanin Taipei 101 -pilvenpiirtäjän huipulle ilman köysiä tai muita turvavarusteita.
Sadat ihmiset seurasivat jännittyneinä, kun hän kiipesi puolentoista tunnin ajan yhden maailman korkeimmista rakennuksista huipulle. Katso videolta kooste huimaavasta tempauksesta.
508 metriä korkea Taipei 101 oli maailman korkein rakennus vuosina 2004–2010. Nykyisin kruunua pitää Burj Khalifa -pilvenpiirtäjä Dubaissa.
Ilman turvavarusteita tapahtunut vapaakiipeily toteutettiin rakennuksen omistajan ja kaupungin luvalla.
Vuonna 2004 ranskalainen kiipeilijä Alain "Spiderman" Robert kiipesi Taipei 101:n huipulle, tosin turvaköyden kanssa ja neljässä tunnissa.