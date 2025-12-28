Jasmi Joensuu eteni parhaana suomalaisena välieriin ja sijoittui 11:nneksi Tour de Skin avanneessa vapaan sprintissä Toblachissa. Jasmin Kähärä karsiutui puolivälierissä täpärääkin täpärämmin.

Jasmi Joensuu sijoittui Toblachin sprintin karsinnassa kolmanneksi, minkä jälkeen hän voitti puolivälieränsä. Välierässä suomalaistähti jäi kuitenkin eränsä viimeiseksi eli kuudenneksi. Viime kauden sprintticupin voittaja ei saavuttanut näin vieläkään tämän sesongin ensimmäistä henkilökohtaista finaalipaikkaansa.

Joensuu sijoittui päivän parhaana suomalaisena 11:nneksi. Hän on hiihtänyt aiemmin kaudella kolme kertaa seitsemänneksi maailmancup-sprinteissä.

Vuosi sitten Joensuu ylsi samassa Toblachin vapaan sprintissä toiseksi.

Toinen erävaiheeseen tänään edennyt suomalaisnainen Jasmin Kähärä putosi karvaalla tavalla puolivälierävaiheessa. Hän jäi Italian Federica Cassolin viemästä toisesta aikavertailupaikasta vain yhden sadasosasekunnin.

Naisten sprintin voitti Norjan Kristine Stavås Skistad. Toiseksi ylsi Saksan Coletta Rydzek ja kolmanneksi Ruotsin Maja Dahlqvist.

Skistadille voitti on maailmancup-kauyden toinen.

Mieskaksikko puolivälierissä ulos

Molemmat erävaiheeseen selviytyneet suomalaismiehet karsiutuivat puolivälierissä.