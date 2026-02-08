Ruotsin Frida Karlsonin näytös Milano-Cortinan olympialaisten maastohiihdon avausmatkalla aiheutti norjalaisten leirissä huolta kisojen jatkoa ajatellen.

Karlsson, 26, nappasi uransa ensimmäisen olympiakullan suorastaan näytöstyyliin. 51 sekunnin voittomarginaali maannaiseen ja matkan hallitsevaan maailmanmestariin Ebba Anderssoniin oli vuosikausiin suurin naisten yhdistelmäkisassa nähty.

Kolmanneksi ehtinyt Norjan Heidi Weng jäi Karlssonista 20 kilometrin matkalla lähes puolitoista minuuttia.

Karlsson ja Andersson saapuivat olympialaisiin yli kuukauden mittaiselta kilpailutauolta, ja siinä mielessä heidän kuntonsa oli kisojen alla arvoitus urheilijoille itselleenkin.

Avausmatkan jälkeen ruotsalaisten menestysmahdollisuuksien yllä ei ole enää epäilyksen häivääkään.

– Hän (Karlsson) on täysin omassa luokassaan. Hän meni tänään äärimmäisen kovaa vauhtia. Tästä tulee rumaa, jos olympialaiset jatkuvat samalla tavalla, lauantain kisassa kuudenneksi lähes kahden minuutin päähän Karlssonista sijoittunut Astrid Öyre Slind sanoi VG:lle.

Ensimmäisissä olympialaisissaan kilpaileva Slind, 37, on ennakkoon yksi Norjan suurimmista kulta- ja ylipäätään mitalitoivoista, mutta hänen omat odotuksensa eivät avausmatkan jälkeen ole järin korkealla.

– On tylsää olla norjalainen, jos tämä on tätä koko olympialaiset.

Slind on päässyt seuraamaan ruotsalaisten juhlia jo kaksissa edellisissä MM-kisoissa. Vuonna 2023 Planicassa Ruotsin naiset voittivat kuudesta jaossa olleesta kultamitalista neljä, ja viime vuonna Tronhdheimissä sinikeltaiset putsasivat koko pöydän.

Kun Slindiltä kysyttiin, pelkääkö hän ruotsalaisten dominoivan tälläkin kertaa, vastaus jatkoi samaa linjaa.

– Kyllä, siltä se näyttää.

– En tiedä, miten he tekevät sen. He tekevät sen kaikissa arvokisoissa. Haluaisin tietää, miten he pääsevät huippukuntoon.

Naiset kilpailevat seuraavan kerran tiistaina, kun ohjelmassa on perinteisen sprintti. Ruotsilla on heittää tuolloinkin viivalle muun muassa Jonna Sundling, joka voitti sprinttikultaa neljä vuotta sitten Pekingissä ja jolla on nimissään myös kolme edellistä sprintin maailmanmestaruutta.