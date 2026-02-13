Norja lähetti maastohiihtotähti Kristine Stavås Skistadin kotiin olympialaisista, kertoo Norjan TV2. Sprinttitykki Skistad jäi naisten sprintissä viidenneksi.

Ruotsi otti kolmoisvoiton sprintissä Linn Svahnin johdolla. Skistad oli voittanut tällä kaudella Rukalla ja Toblachissa sprinttikilpailut, mutta viime vuonna MM-hopeaa sprintissä voittanut Skistad jäi olympialaisissa ilman mitalia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Skistadia ei nähdä parisprintissä, jossa hän hiihti viime MM-kisoissa. Tuolloin sijoitus oli seitsemäs.

– Minun kokemukseni on se, että hän oli helpottunut ja ajatteli, että on mukavaa lähteä kotiin kuin odotella täällä, maajoukkuepomo Per Elias Kalfoss sanoi Norjan TV2:lle.

Naisten ja miesten parisprintit olympialaisissa kilpaillaan ensi keskiviikkona.