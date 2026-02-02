Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Kevan kyselyt toteutettiin viime vuoden syys-lokakuussa kuntapäättäjille sekä marraskuussa erilliskyselynä hyvinvointialueiden päättäjille. Kuntapäättäjien osalta vastauksia saatiin yli 2 500 ja hyvinvointipäättäjien osalta lähes 100. Kummankin kyselyn vastausprosentti oli hieman reilu 20 prosenttia.

Pulaa on yhä lääkäreistä, psykologeista, sosiaalityöntekijöistä ja varhaiskasvatuksen tekijöistä.

Keva: Kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimapula helpottamassa, mutta kaikki ei ole aivan ruusuista

Keva: Kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimapula helpottamassa, mutta kaikki ei ole aivan ruusuista

– Näyttää siltä, että paikoitellen erityisosaajista on edelleen kova pula. Tämä nousi esille myös edellisessä kyselyssä, jolloin silloinkin varhaiskasvatus- ja opetusalan ammatit nousivat esille kuin myös lääkärit ja sosiaalityöntekijät, kertoo Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen tiedotteessa.

Kunnissa pulaa on Kevan mukaan erityisesti sivistystoimialan ja varhaiskasvatuksen työntekijöistä sekä teknisen alan ja ruokailu-siivous- ja matkailualan työntekijöistä.