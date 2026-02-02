Pulaa on yhä lääkäreistä, psykologeista, sosiaalityöntekijöistä ja varhaiskasvatuksen tekijöistä.
Kuntapäättäjistä lähes kaksi kolmesta arvioi, että työnhakijoita on riittävästi tarjolla, kertoo työeläkevakuuttaja Kevan päättäjäbarometri.
Myös hyvinvointialueiden päättäjät kokevat työvoimatilanteen parantuneen. Päättäjistä noin puolet kertoi Kevan kyselyssä, että avoimiin tehtäviin on ollut saatavissa riittävästi osaavia hakijoita.
Vuonna 2024 vain 6 prosenttia hyvinvointialueiden päättäjistä kertoi, että hakijoita oli ollut riittävästi. Kuntapäättäjistä näin arvioi samana vuonna reilu puolet.
Kevan kyselyt toteutettiin viime vuoden syys-lokakuussa kuntapäättäjille sekä marraskuussa erilliskyselynä hyvinvointialueiden päättäjille. Kuntapäättäjien osalta vastauksia saatiin yli 2 500 ja hyvinvointipäättäjien osalta lähes 100. Kummankin kyselyn vastausprosentti oli hieman reilu 20 prosenttia.
Hyvinvointialueilla suunnitteilla irtisanomisia
Parantuneesta tilanteesta huolimatta pulaa on edelleen tietynlaisista osaajista. Esimerkiksi hyvinvointialueilla pulaa on yhä lääkäreistä, psykologeista sekä sosiaalityöntekijöistä.