



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Suomen vammaisia kohdellaan huonosti | MTV Uutiset





Näin vammaisia kohdellaan Suomessa: "Elinpiiriltä poistuminen perusteltava" 0:40 Osku Timonen ja Leena Nyberg toivovat vammaispalveluihin enemmän joustavuutta. Julkaistu 21 minuuttia sitten

Kokemustoimijat kertovat MTV:lle, kuinka Suomessa vammaisia kohdellaan. Hyvinvointialueet ovat joutuneet karsimaan paljon palveluista, ja sote‑ ja kelakyytien toimitusehtoja on monin paikoin kiristetty. Uusi vammaispalvelulaki tuli voimaan vuoden 2025 alusta. Lakiin sisältyy kolmen vuoden siirtymäaika. Invalidiliiton kokemustoimijat Leena Nyberg ja Osku Timonen kertovat MTV Uutisille, että kyytejä on aiempaa hankalampi saada. – Vammaisten pitää tosiaan ennakoida niitä ennakkoon tosi paljon, ettei ole semmoista spontaania elämää, Timonen kertoo. Timosella on lievä CP-vamma. Nyberg käyttää taksipalveluita lyhytkasvuisuuden takia. – Vammani on etenevä, ja sen myötä sitten olen oikeutettu näihin matkoihin, Nyberg kertoo. Molemmat kertovat käyttävänsä taksia päivittäin. Haastateltavat kertovat, että etenkin luotettavuus palveluiden toimivuuteen on heikentynyt.

– Jos vaikka tilaa aamulla taksia, niin voi olla, että se taksi ei tule ajallaan, Timonen kertoo.

Tilanteesta tekee erityisesti haastavan se, että työmatkoissa myöhästymisiin ei ole varaa.

– Vammaisia koskevat samat säännöt työelämässä kuin muita. Ei se ole perusteltu töistä myöhästymisen syy, että taksi jätti tulematta, Timonen jatkaa.

Haasteet eivät ole sidottu mihinkään yksittäiseen hyvinvointialueeseen. Timonen asuu Pirkanmaan hyvinvointialueella ja Nyberg Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Muutokset voivat tulla vaivihkaa

Muutokset käytäntöihin voivat tulla asteittain ja eri hyvinvointialueet päättävät itse asioistaan.

– No sanotaanko, että itse pitää olla koko ajan ajan hermoilla ja etsiä tietoja, selvittää ja olla aktiivinen. Ei hirveästi tule esimerkiksi hyvinvointialueilta välttämättä infoa, jos ei itse selvitä ja kysy, Nyberg kertoo.

Vastaavia kokemuksia on raportoitu eri puolilta Suomea.

Savonlinnassa hyvinvointialueen valtuutettu Eija Stenberg kirjoitti Itä-Savon lehdessä, että "kaikki kyydit eivät toteudu toivotulla tavalla ja asiakas jää joko kotiin tai matkan varrelle".

Savon Sanomissa puolestaan invalidiliiton järjestöasiantuntija Mika Saastamoinen kirjoitti helmikuussa, että hyvinvointialue kävelee vammaisten oikeuksien yli.

Saastamoisen mukaan alueen vammaisneuvostoa ei otettu mukaan prosessiin.

Molemmat haastateltavat kertovat samaa viestiä. Heidän mukaansa, asianosaisia ei oteta riittävästi mukaan päätöksentekoon.

YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa Suomen valtiota, hyvinvointialueet ja kunnat mukaan lukien, edistämään vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista.

Timonen kertoo, että käyttää itse paljon energiaa omien oikeuksiensa toteutumiseen.

Niistä omista oikeuksista kiinnipitääkseen tulee monesti perustella tarkasti se tarve, että mihin niitä tarvitsee.

– Olen itse pitänyt huolen, että ne menevät läpi.

Nybergin mukaan kuljetuksista ja järjestelyistä liikkuu paljon myös hiljaista tietoa, josta ei kerrota avoimesti. Asiat tulee vain tietää ja omia oikeuksia tulee osata hakea.

Järjstelmä rajoittaa elämää

Molemmat MTV:n haastattelemat henkilöt kertovat, että spontaanisuuteen tai yllättäviin tilanteisiin ei juuri voi reagoida.

– Minun täytyy tilata tämä taksi ennakkoon puolitoista tuntia ennen, niin minun mielestäni se on jo sitä vapauden viemistä. Ei pysty spontaanisti lähtemään, Nyberg kertoo.

Kuukaudessa on käytössä myös neljä pikamatkaa, mutta niiden käyttämistä tulee harkita tarkkaan.

– Vaikka joku soittaa minulle, että tuletko töihin? Sillä pikamatkalla voi sitten lähteä.

– Toki, jos joku soittaa minulle aamulla seitsemältä, että tule töihin yhdeksään, ei se välttämättä onnistu. Ei välttämättä ehdi, Timonen sanoo.

Timonen kertoo myös hiljattain olleensa palaverissa, jossa tivattiin hänen elinpiiriään ja aluerajauksia.

– Saiko olla kaksi tai kolme kuntaa oman hyvinvointialueen vierestä, jotka voi määritellä, mitkä ovat oman elämän kannalta tärkeitä, Timonen kertoo.

Nykyisin tulee hänen kertoman mukaan erikseen perustella, miksi haluaa käydä jollain muulla paikkakunnalla.

– Aiemmin sai ajaa vapaasti naapurikuntiin tai rajalle asti ja siitä maksaa sitten itse. Tosi paljon tiukennetaan ja varmasti nämä säästöt näkyvät selvästi myös tässä, Timonen jatkaa.

Vaikka elämä vaatii hieman enemmän suunnitelmallisuutta ja ennakointia, jaksavat ystävykset pysyä positiivisena.

– Ystävyys tai eläminen ei ole siitä kiinni saako kyytiä vai ei. Sitten mennään jollain muulla tavalla, kuten junalla, Timonen sanoo.

Katso koko haastattelu MTV Katsomosta .

Leo Kirjonen MTV Uutiset Leo Kirjonen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana.