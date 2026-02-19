Hoitajajärjestö Super kertoo, että monet hoitajat kuormittuvat edelleen töissä siitä, etteivät kaikki ulkomailta tulevat hoitajat osaa riittävästi suomea tai ruotsia.

Sosiaali- ja terveysalalle hankitaan työvoimaa myös ulkomailta, mikä on johtanut alalla ainakin pieniin ongelmiin kielikysymyksissä.

Kaikilla ei ole ollut riittävää suomen tai ruotsin ammatillista kielitaitoa.

– Monella kentälle tulijalla kielitaito on alkeellinen. Se kuormittaa meidän niin sanottuja kantasuomalaisia hoitajia, jotka joutuvat perehdyttämään ja kielikouluttamaan, sanoo hoitajajärjestö Superin puheenjohtaja Päivi Inberg.

Yksityisellä puolella on pyritty ratkomaan tilannetta koulutuksella, joka järjestetään ennen töiden alkua.

– Meidän toimijat toimii sillä tavalla, että ennen kuin tänne Suomeen tullaan, käydään yhdeksän kuukauden koulutusprosessi, jossa opetellaan Suomen kulttuuria ja kieltä. Ja myös kielikoe tehdään siinä kohdin, kertoo Hyvinvointiala Hali Ry:n toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma.

Sosiaali- ja terveysministeriksi nouseva Wille Rydman kertoi Asian Ytimessä - ohjelmassa haluavansa sosiaali- ja terveysalalle tiukemmat kielitaitovaatimukset.

Ammatillisella koulutuksella rahat minimissä

Jotta hoitoalalle riittäisi kielitaitoisia osaajia, olisi järjestettävä kielikokeita ja varmistettava riittävä suomen tai ruotsin opetus. Super haluaisi, että hoitoalalla sellaiset soveltuvuuskokeet, joissa mitattaisiin myös ammatillista kielitaitoa. Uudenlaisten kokeiden järjestäminen vaatisi kuitenkin rahaa, josta on pulaa.

– Ammatilliselta koulutukselta on viety rahat aika minimiin, mikä haastaa kouluttajia tässä kielikysymyksessä. Ammatillisessa koulutuksessa on tehty hyviäkin kieliratkaisuja, Superin Inberg pohtii.

Hyvinvointialan yritysten edunvalvoja Hali ry katsoo kovempien kielitaitovaatimusten vaativan valtiolta panostuksia mahdollisiin kielikokeisiin ja koulutukseen.

– Rydmanin Wille nosti esille tämän kielitaitokokeen, joka meillä jo on. Jos lähdetään vielä korkeampia vaatimuksia vaatimaan, ratkotaan niitä sitten yhdessä. Tämä vaatii myös panostuksia valtiolta, Hali Ry:n Aunesluoma sanoo.

Riittävää kielitaitoa pidetään tärkeänä potilasturvallisuuden takaamisessa.