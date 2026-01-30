Tilastokeskus ennakoi, että Suomen talous kääntyi kasvuun viime vuoden lopulla.
Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan Suomen kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi viime vuoden loka-joulukuussa 0,6 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.
Tehtyjen työtuntien määrän ennakoidaan kasvaneen 1,8 prosenttia vastaavasta vuoden takaisesta neljänneksestä. OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen pitää työtuntien kasvua yllätyksenä. Hän kirjoitti asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä.
Julkistusta kommentoi myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.