NHL:ssä pelaava Edmonton Oilers on poistanut Kasperi Kapasen loukkaantuneiden pelaajien listalta.

Edmonton tiedotti asiasta tiistai-iltana.

Kapanen on ollut loukkaantuneena yli kaksi kuukautta. Hän joutui jättämään kaukalon kesken 19. lokakuuta pelatun Detroit Red Wings -ottelun.

Pitkä loukkaantuminen on koetellut suomalaisen kärsivällisyyttä ja henkisiä voimavaroja.

– Yritin pysyä kärsivällisenä ja hyväksyä tilanteen, että keho tarvitsee aikaa parantua. Joinain päivinä kävin synkissä paikoissa loukkaantumisen aikana. On vaikeaa tulla hallilla tietäen, ettei ole vielä lähelläkään paluuta, Kapanen purkaa tuntojaan Edmontonin videolla.

Lue myös: Patrik Laineesta ilahduttava havainto

Kapasen on määrä pelata jo keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa, kun Edmonton isännöi Nashville Predatorsia.

Kapanen pääsee paluuottelussaan heti huippuketjuun, kun hän viilettää kakkosketjussa yhdessä Vasili Podkolzonin ja supertähti Leon Draisaitlin kanssa.

– Olemme kaikki innoissamme hänen puolestaan. Kausi on ollut hänelle pitkä. Kuntouttaminen ja joukkueen ulkopuolella oleminen on todella raskasta. Olen iloinen, että on taas mukana ja voi pelata taas jääkiekkoa, Draisaitl sanoo.

Kapanen ehti pelata vain kuusi ottelua ennen loukkaantumistaan. Tehopisteitä hän on kerännyt kaksi (0+2).

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.