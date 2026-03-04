Maajussille morsian -ohjelmassa tutustutaan Uuraisilla asuvaan Perttuun, joka etsii itselleen kumppania.

Maajussille morsiamen 19. kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta.

Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat. Kausi vie katsojat keskelle maajussien elämää ja näyttää, kuinka hyvin erilaisten maajussien matka etenee rakkauden etsinnässä. Kaudella nähdään tunteita, romantiikkaa ja yllätyksiä, kun jokainen etsii kumppania jakamaan elämän.

Yksi Maajussille morsian -esittelyjaksossa nähtävä on 31-vuotias Perttu. Hän on rauhallinen ja juureva maatilan tuleva isäntä Uuraisilta. Hänen perhetilallaan tuotetaan maitoa ja toisella tilalla kasvatetaan hiehoja. Lähivuosina Pertusta tulee tilan viidennen sukupolven jatkaja.

Maajussille morsian -ohjelmaan hän lähti ystävänsä painostuksen alla.

– Hän on yrittänyt jo monet, monet vuodet saada minua lähtemään mukaan ohjelmaan. Ja nyt hän sen sitten teki. Kun soitto sitten tuli tuotannolta, että lähtisinkö mukaan, jouduin hetken pohtimaan asiaa. Sitten päätin tarttua tilaisuuteen, Perttu sanoo.