Uuden Musiikin Kilpailun nostaminen nykyiselle tasolleen on yksi Yleisradion suurimpia onnistumisia tällä vuosituhannella, arvioi Euroviisuja ja viisukarsintoja jo 1980-luvulta asti seurannut MTV Uutisten uutispäällikkö Jukka Auramies.

Jos joku olisi 10 vuotta sitten sanonut minulle, että Suomen euroviisukarsintojen väliaikanumerossa esiintyy hallitseva euroviisuvoittaja, olisin pyytänyt sanojaa tarkistamaan lääkityksensä.

Mutta rohkeus ja anteeksipyytelemätön työ sekä muutaman ilmiömäisen artistin tuoma noste ovat tehneet Uuden Musiikin Kilpailusta yhden Euroopan mielenkiintoisimmista musiikki-ilmiöistä.

Siellä se Itävallan ääni-ihme JJ kuitenkin villitsi Nokia Arenan kansaa Erika Vikmanin kanssa. Ja juuri Vikman on yksi niistä ilmiöistä, joiden ympärille UMK-hype on rakennettu.

Näin Erika Vikman hurmasi lauantai-iltana Nokia Arenalla.Lehtikuva

Montusta huipulle

Yle lähti 2010-luvulla kokeilemaan euroviisukarsintojen uudistamista Uuden Musiikin Kilpailulla, joka nosti esiin kirjaimellisesti uusia artisteja. Esimerkiksi Softengine menestyikin viisuissa kohtuullisesti, mutta heidänkään uransa ei varsinaisesti singahtanut lentoon, vaikka viisuissa tuli yksi Suomen historian parhaista tuloksista.

Melkoinen velho saa muuten olla, jos osaa luetella kaikki Suomen viisuedustajat ulkoa oikeassa järjestyksessä 2010-luvulta. Sen verran voin auttaa, että ne edellisen vuosikymmenen kaksi viimeisintä Suomen edustajaa, Saara Aalto ja Darude, valittiin viisuihin ilman äänestystä – kansa sai päättää vain, mikä kolmesta artistin kappaleesta valitaan kisoihin.

Tuolloin UMK kynti ehdottomassa aallonpohjassaan ja se näkyi myös näiden kutsuttujen artistien viisutuloksissa.

2020 Yle painoi reset-nappia ja sai apuunsa Erika Vikmanin lavakarisman. Vaikkei hän edes voittanut kilpailua eikä viisuja koronapandemian takia järjestetty, nousi Cicciolina jättihitiksi.

Se loi artisteihin ja levy-yhtiöihin uskoa, että UMK:n kautta uralle voi saada ratkaisevan ponnahduslaudan. Tämän vuosikymmenen UMK-tähdet ovat Vikmanin lisäksi jo suurelle yleisölle tutumpia: Kuumaa, Bess, The Rasmus, Windows95man, Robin Packalen sekä tietenkin Käärijä, jonka avulla myös Eurooppa havahtui siihen, että UMK on ilmiö.

Nyt UMK haastaa Ruotsin Melodifestivalenin jo aivan täysillä ja monella alueella ajaa sen ohi. UMK-finaalissa oli kaikille kaikkea myös väliaikaesityksissä: Nostalgian kyyneliä Sonja Lumpeen Eläköön elämä -esityksessä, valloittavat juontajakeikarit Jorma Uotinen ja Sami Sykkö, nuorison räppi-idolit Turisti, Ares, Averagekidluke sekä Elastinen – tosiaan unohtamatta queen Erikaa ja viisuvoittaja JJ:tä.

Melodifestivalen on vasta semifinaalivaiheessaan, mutta samana iltana UMK-finaalin kanssa sen väliaikanumero repi vitsiä kyproslaisen viisupisteitä antaneen miehen nimestä, joka muistutti klitorista. Suhteellisen mautonta, sanoo tämä setämies.

Meidän on syytä olla liikuttuneen ylpeitä siitä, kuinka hienon kokonaisuuden Yle on meille loihtinut – vaikka kiristynyt budjetti näkyi tämän vuoden UMK:ssa selvästi etenkin pelkistetyissä lavarakennelmissa.

Tämän vuoden biisiseitsikossa on varmoja radiohittejä, korvamatoja ja tähtiensynnyttäjäteoksia. Sinikka Monte ja Chachi, maailma on teidän – ensimmäinen valloitti äänellään, jälkimmäinen etenkin häpeilemättömällä karismallaan, josta muiden suomalaisartistien olisi syytä ottaa oppia.

Antti Paalaselta olisin toivonut vielä lisää kansanmusiikkimaailman hulluutta etenkin lavashowhun, mutta hänkin lunasti paikkansa viisuväen eliittiin – jo nyt hän sai kutsun esitellä Takatukkaa Melodifestivalenin klubiesityksissä. Komiat nousee tanssilavoilta festareille, jossa varmasti nähdään myös Kiki sekä Etta, vaikka etenkin jälkimmäisellä Nokia Arenan valot olivat hieman liian kirkkaat. Jännitys kuului ja näkyi.

Äänestystulos kertoi vastaansanomattoman selvästi, ettei Euroviisuihin voitu lähettää kuin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Lavashowssa oli draamaa, jota voi vielä kasvattaa, kuten pyrojenkin määrää. Laitetaan Euroopan viisukansa liekkeihin.

