Suomi on yhä EU:n työttömyystilastojen kärjessä.

EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan Suomen kausitasoitettu työttömyysaste oli joulukuussa 10,3 prosenttia.

Toisena on Espanja tasan kymmenen prosentin työttömyysasteella.

Yleisesti Euroopassa tilanne on valoisampi, sillä EU-maiden keskimääräinen työttömyysaste oli joulukuussa 5,9 prosenttia. Luku on tullut pykälän alas marraskuusta.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich näkee, että euroalueen työttömyysasteen lasku historiallisiin pohjalukemiinsa voi johtaa inflaatiopaineeseen, jos kasvu kiihtyy. Hän kirjoittaa X:ssä, ettei kasvun tarvitse välttämättä kiihtyä kovinkaan paljon, ennen kuin tiukat työmarkkinat alkavat taas luoda yläsuuntaisia inflaatiopaineita.

EU-maiden alhaisin työttömyyslukema oli Tshekissä, jossa se oli 3,1 prosenttia.

Juttua täydennetty 30.1.2026 kello 13.47.