Ulkomaalaisten työttömyysaste on noussut 20 prosenttiin. Ulkomaalaistaustaisten työttömyyden kasvua selittävät osin ukrainalaiset pakolaiset.

Maahanmuutto selittää merkittävän osan työttömyyden kasvusta ja työllisyystilanteen heikentymisestä Suomessa viime vuosina, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Antti Kaihovaara.

– Riippuu tietysti, mitä tilastoja katsotaan, mutta puhutaan ehkä noin 30-40 prosentista, kun katsotaan työnhakijoiden määrän kasvua.

Esimerkiksi vuoden 2020 alkuun verrattuna ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut noin 35 000:lla, ja suomalaisten noin 60 000:lla. Ulkomaalaisten osuus työttömien työnhakijoiden määrän kasvusta oli siis noin 36 prosenttia. Ulkomaalaisilla tarkoitetaan tilastossa ulkomaan kansalaisia.

– Maahanmuutto on merkittävä, muttei merkittävin tekijä. Taustalla ovat enemmän heikentynyt työmarkkinatilanne ja heikko suhdanne, jotka vaikuttavat yhtä lailla suomalaisten ja ulkomaalaisten työttömyyteen, Kaihovaara sanoo.

"Ulkomaalaisten työllisyystilanne on heikentynyt kiistattomasti"

Ulkomaalaistaustaisten työttömyys on kuitenkin viime vuosina noussut nopeammin kuin väestön keskimäärin.

Tällä hetkellä ulkomaan kansalaisten työttömyysaste on 20 prosenttia, kun se koko Suomessa on 10,7 prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2020 alusta, jolloin se oli 10,6 prosenttia.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön kokoamiin tilastoihin, jotka pohjautuvat muun muassa Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.

– Ulkomaalaisten työllisyystilanne on heikentynyt kiistattomasti. Siihen vaikuttaa moni asia taustalla. Yksi on tämänhetkinen taloustilanne, suhdannetilanne vaikuttaa yleensä paljon vahvemmin maahanmuuttajien työmarkkinatilanteeseen, Kaihovaara kertoo.

Ukrainalaiset selittävät osan kasvusta

Ulkomaalaistaustaisten työttömyyden kasvua selittävät osin ukrainalaiset pakolaiset.

– Suomessa on tällä hetkellä noin 50 000 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista, joiden työllisyystilanne on ymmärrettävästi heikompi kuin muilla ulkomaalaistaustaisilla, Kaihovaara sanoo.

Vuoden 2022 jälkeen laajan työttömyyden kasvusta ukrainalaiset selittävät noin neljänneksen. Laajassa työttömyydessä työttömiksi lasketaan myös henkilöt, jotka osallistuvat julkisiin työvoimapalveluihin, kuten kuntouttavaan työtoimintaan.

Ulkomaalaistaustaisten osuus laajan työttömyyden kasvusta on kaikkiaan noin puolet vuodesta 2022 alkaen.

Ukrainalaisten lisäksi työttömyys on kasvanut etenkin perhesyistä maahan tulleiden joukossa.

Kaihovaaran mukaan hopealuotia ulkomaalaistaustaisten työllisyystilanteen kohentamiseen ei ole.

– Paras keino tietysti on saada työmarkkinoiden kysyntä kuntoon, ja talous kasvuun. Mutta ei ole olemassa mitään hopealuotia. Kielikoulutukseen ja kotoutumiskoulutukseen kannattaa panostaa, ja työnantajien yhteistyöhön, mutta keinoja tarvitaan varmasti hyvin monenlaisia.