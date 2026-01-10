Kärpät-hyökkääjä Patrik Virta on viety sairaalahoitoon.

Kärppien varakapteeni Patrik Virta loukkaantui TPS:ää vastaan Turussa pelatussa jääkiekon SM-liigaottelussa lauantaina.

Virta sai TPS:n Alexis Binnerin tulisesta lyöntilaukauksesta kiekon leukaansa juuri ennen turkulaisten 1–1-tasoitusta toisessa erässä.

Näet tilanteen ylälaidan videolta.

Kärpät tiedotti, että Virta on lähetetty sairaalahoitoon.

Avauserässä ottelu jäi kesken TPS:n Aleksi Saarelalta. Hän törmäsi epäonnisesti Virran kanssa kummankin oltua tilanteessa kiekottomia pelaajia. Virta hyppäsi edessään olleen TPS-hyökkääjän selkään.

Vierasjoukkue Kärpät voitti ottelun 3–2.

Virta on nakutellut kauden 39 otteluunsa 30 (7+23) tehopistettä. Hän jakaa joukkueensa syöttöpörssin kärkisijaa Matyas Kantnerin kanssa.