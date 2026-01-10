TPS:n Aleksi Saarela loukkaantui epäonnisessa tilanteessa Kärppiä vastaan.
TPS:n Aleksi Saarela ja Kärppien Patrik Virta olivat jääkiekon SM-liigaottelun avauserässä TPS:n puolustusalueella kiekottomia pelaajia, kun Saarela liukui keskustassa Virran eteen.
Virta hyppäsi edessään olleen TPS-hyökkääjän selkään. Saarela loukkaantui tilanteessa ja linkkasi pian pois jäältä.
Näet episodin ylälaidan videolta.
Vierasjoukkue Kärpät voitti Turussa pelatun ottelun 3–2. Julius Junttila iski oululaisille kaksi maalia, toisen niistä tyhjiin.
Saarela, 29, on pelannut ensimmäistä kauttaan TPS:ssä. Edellissesongit Sveitsissä kiekkoilleella hyökkääjällä on kokemusta myös Pohjois-Amerikasta NHL- ja AHL-otteluista.