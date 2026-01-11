MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen otti kantaa Kanadan jääkiekkomaajoukkueen olympiavalintoihin.

Kanada julkisti nimivahvan joukkueensa viime viikolla. Yksi kisakoneesta rannalle jääneistä pelaajista oli viime kauden päätteeksi pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana palkittu Florida Panthersin Sam Bennett.

Röyheä ja kovaotteinen hyökkääjä oli viime kaudella mukana 4 Nations Faceoff -turnauksessa, mutta nyt maajoukkuepaita jäi haaveeksi.

– Tehdään rohkeita valintoja, koska tavoitteena on voittaa mestaruus. Jos he eivät voita olympiakultaa, niin sitten tulee rapaa niskaan. Sitähän huippu-urheilu on, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen kommentoi.

Vastaavaan rooliin Kanada nimesi Tom Wilsonin, joka pelaa väkevää kautta Washington Capitalsin hyökkäyskalustossa. Wilson on tehnyt 41 ottelussa 22 maalia ja 42 pistettä. Bennett puolestaan on iskenyt 44 otteluun 33 pistettä.

– Wilson tuo fyysisyyttä ja maalintekovoimaa. On pystynyt olemaan erittäin tehokas tänä vuonna ja on kuuma pelaaja. Hän on ollut juurikin nyt NHL:ssä parempi kuin Bennett. Bennetthän oli poikkeuksellisen hyvä keväällä ja oli hyvä 4 Nationsissa. Ymmärrän, että hän on pettynyt, Kukkonen analysoi.

– Täysin perusteltu valinta, mutta onhan se mielenkiintoinen tilanne, että ei meidän Suomessa tarvitsisi miettiä, että pudotetaanko viime kevään MVP pois joukkueesta, Kukkonen jatkaa.