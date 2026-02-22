Yhdysvallat on suosikki voittamaan miesten jääkiekkoturnauksen olympiafinaalin, sanoo MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen.

Kanadan ja USA:n pohjoisamerikkalainen unelmafinaali alkaa sunnuntaina klo 15.10.

– USA on ennakkosuosikki. Kanada on joutunut yllättävän koville. Heillä oli jo alkulohkokin paljon kovempi, Juhamatti Aaltonen linjaa.

USA:n matka on ollut Aaltosen mielestä suotuisampi. Se kohtasi alkulohkossa Saksan, Latvian ja Tanskan. Välierässä yllättäjä-Slovakian eväät oli jo syöty.

Vain Tre Kronor on saanut Yhdysvaltojen joukkueen tiukille. Puolivälierä ratkesi vasta jatkoajalla.

– Tuo Ruotsikaan ei ollut mikään mittari. Se oli vähän kuitenkin koetinkivi. USA on päässyt paljon helpommalla. Heillä on energiaetu, Aaltonen jatkaa.

Kanadan finaalireitti on kulkenut Tshekin ja Suomen läpi. Kumpikin altavastaaja laittoi vaahteralehdille rajusti kampoihin.

– Varsinkin suurimmat tähdet, eli Connor McDavid, Nate MacKinnon, Cale Makar ja Macklin Celebrini ovat joutuneet koville. Kanadan joukkue ei ehkä olekaan niin dynaaminen, mitä ennakkoon luulin. Se on ollut yllättävän paljon pelkästään McDavidin show, Aaltonen sanoo.

– Kanadalla on yksilötaitoa enemmän. Laittaisin rahat kuitenkin USA:lle. Maalivahti on ollut parempi, puolustus jämäkämpi, Aaltonen maalailee.

MTV Urheilu jututti Milanossa myös The Athleticin pitkän linjan NHL-toimittajaa Michael Russoa. Russo uskoo niin ikään USA:n voittoon.

– Kanadan osalta tuntuu, että he eivät ole saaneet sellaista hyökkäysotetta, mitä he ovat hakeneet. Yhdysvallat on pelannut hyvin, Russo sanoo.

– Kanada on pienoinen suosikki. Uskon kuitenkin, että USA voittaa ottelun. Heillä on parempi joukkuepeli, Russo jatkaa.

Aaltonen ei usko, että finaalissa nähdään avointen ovien luistelukilpailua. Pelistä tulee pienten marginaalien vääntö, jossa yksilötaidot kuitenkin takaavat, että maaleja tullaan näkemään.

– Kumpikin pelaa pohjoisamerikkalaisella tyylillä, mutta todella tarkka peli siitä tulee. Absoluuttisella huipulla ei tule virheitä. Siellä on moni vain "selviytymässä", siis pelaamassa todella yksinkertaisesti ja välttämässä vain virheitä. Nanosekunnit ja millit ratkaisevat.

Russo puolestaan huomioi viime vuoden 4 Nations -turnauksen jännitteet. Hän uskoo, että pohjoisamerikkalaisten väliset "kaunat" ovat edelleen olemassa.

– Pelistä tulee totaalinen fyysinen taistelu. USA tarvitsee kovia otteita noustakseen niskan päälle, sillä Kanadan yksilöt ovat parempia, Russo jatkaa.

Entäpä se finaalin ympärillä leijuva suurin kysymys? Pelaako Sidney Crosby? Kanadan kapteeni joutui jättämään puolivälierän kesken, eikä pelannut Suomea vastaan.

– Veikkaan, että vaikka hän ei olisi pelikunnossa, niin hänet raahataan siihen penkille. Tavalla tai toisella on mukana luomassa itseluottamusta. Se on aivan varma, että jos on pienikin mahdollisuus, niin hän pelaa. Yhden pelin voi puudutuksilla ja teipeillä vetää, mikä ikinä se vamma onkaan, Aaltonen sanoo.

– Jos Crosby ei pelaa, se on valtava menetys Kanadalle. Jos hän pelaa, hän tekee sen selvästi loukkaantuneena, Russo paketoi.