Sveitsillä on erittäin kilpailukykyinen joukkue myös olympialaisissa, vaikka NHL-miesten määrässä se häviää Leijonille. Suomella on etu, kun se parhaana lohkokakkosena yhdessä lohkovoittajien kanssa vältti neljännesvälierän pelaamisen ja sai keskittyä keskiviikon "kuolemanotteluun".

– Suomella on paljon vaarallisia pelaajia, mutta ( Miro ) Heiskanen johtaa koko joukkueen peliä takalinjoilta ja nousee kiekon kanssa, Siegenthaler kuvaili Dallas Starsin suomalaispuolustajaa.

– Rantanen on mahtava pelaaja. Hän on vahva kiekon kanssa, hänellä on loistava laukaus ja hän luo tilanteita. Suomella on paljon muitakin vaarallisia pelaajia, Josi muistutti.