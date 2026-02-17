Miro Heiskanen ja Mikko Rantanen nousivat niminä esiin, kun Sveitsin pelaajat aloittivat latautumisen Leijonien kohtaamiseen.
Lue myös: Leijonat kohtaa Sveitsin olympialaisten puolivälierässä
Lue myös: Leijonien Anton Lundellilla todettiin norovirus
Sveitsi on edennyt kahtena edellisenä vuonna jääkiekon miesten maailmanmestaruuskilpailujen loppuotteluun ja jäänyt toiseksi, mutta Milano-Cortinan olympialaisissa mitalipeleihin pääseminen on vaikeampi urakka.
Sveitsi kukisti tiistaina neljännesvälierässä Jukka Jalosen luotsaaman Italian maalein 3–0 ja eteni keskiviikon puolivälierään Suomen vastustajaksi.
Sveitsillä on erittäin kilpailukykyinen joukkue myös olympialaisissa, vaikka NHL-miesten määrässä se häviää Leijonille. Suomella on etu, kun se parhaana lohkokakkosena yhdessä lohkovoittajien kanssa vältti neljännesvälierän pelaamisen ja sai keskittyä keskiviikon "kuolemanotteluun".