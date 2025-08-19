Käärijä puhuu sairaudestaan avoimesti auttaakseen edes yhtä ihmistä: "Noista asioista ei voi ikinä puhua liikaa"

Uutta Vain elämää -kautta tähdittävä Käärijä on puhunut julkisuudessa avoimesti sairastumisestaan tulehdukselliseen suolistosairauteen. Artistin mielestä avoin puhe sairastumisesta on ollut todella hyvä juttu.

Kahdeksan suomalaisten rakastamaa artistia kertoo jälleen tarinoita elämästään ja versioi toistensa kappaleita Vain elämää -ohjelman uudella, syyskuussa alkavalla kaudella. Yksi uudella kaudella nähtävistä artisteista on vuoden 2023 Uuden Musiikin Kilpailun ja Euroviisujen myötä valtavaan suosioon noussut Käärijä, 31.

Käärijä paljasti Vain elämää -ohjelman lehdistötilaisuudessa tiistaina, että kieltäytyi aluksi useampaan otteeseen, kun häntä kysyttiin mukaan ohjelmaan. Syynä kieltäytymiselle oli hänen ja artistikollega Behmin tekemä sopimus.

– Meillä oli Behmin kanssa sopimus, että menisimme yhdessä. Minä sitten petin hänen luottamuksensa, Käärijä kertoi nauraen MTV Uutisille.

– Olimme molemmat tosissamme, että jos mennään, niin mennään yhdessä, mutta sitten avautui tiettyjä juttuja ja omat kelat siitä, mitä kohti uralla mennään. Minulta kysyttiin vielä kerran, että lähdetkö, ja sanoin, että lähden, jos saan Pelle Miljoonalta yhden tietyn biisin, mutta muuten en. Minä sitten sain sen, hän jatkoi.

Käärijä kieltäytyi aluksi kutsusta Vain elämää -ohjelmaan.ATTE KAJOVA

Käärijä ei kertomansa mukaan ole liiemmin jännittäjätyyppiä, eikä esimerkiksi euroviisulavalle nouseminen hätkäyttänyt häntä sen kummemmin. Hirvensalmen Satulinnassa hän kuitenkin koki jännitystä versioidessaan Viivin, Lauri Haavin ja Pelle Miljoonan kappaleita.

– Ne olivat todella henkilökohtaisia, omasta elämästä kertovia (kappaleita). Ne jännittivät tosi paljon. Kun siellä esitit kappaleet seitsemälle tyypille plus tuotannolle ja muille, niin se suorastaan välillä pelotti. Siinä on erilainen tunne, kun esität toisen kappaletta, josta olet tehnyt oman version, artisti kertoi.

Avointa puhetta

Vain elämää -ohjelmassa on vuosien varrella nähty koskettavia ja henkilökohtaisia avautumisia useilta artisteilta. Käärijä on aiemmin kertonut julkisuudessa oman elämänsä vaikeasta ajanjaksosta, kun hänellä diagnosoitiin yläasteikäisenä suolistosairaus nimeltään haavainen paksusuolentulehdus. 18-vuotiaana koko hänen paksusuolensa tulehtui.

Käärijä kokee, että sairaudesta avoimesti puhuminen on ollut todella hyvä juttu. Tietoisuuden lisääminen on hänelle tärkeää.

– Tuolla on liuta ihmisiä, jotka kärsivät kyseisestä sairaudesta tai muista sairauksista. Minulla on saumaa puhua tuosta asiasta, ja jos se jeesaa edes yhtä ihmistä, niin olen pelannut pelin läpi. Noista asioista ei voi mielestäni ikinä puhua liikaa, hän sanoi.

Artisti on kuullut, että hänen avoimuutensa on auttanut ihmisiä. Hän kertoo esimerkkinä eräästä koululaisesta, jonka suhtautuminen omiin arpiin muuttui Käärijän vuoksi.

– Häntä kiusattiin niistä (arvista). Kun hän kuuli, että minullakin on arvet, niin hän ei enää välittänyt siitä ja oli itsensä kanssa sujut.