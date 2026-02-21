Häärijä-hahmostaan tunnettu Tomi Häppölä on uuden edessä hypätessään julkisuuteen omana itsenään.
Maaliskuussa Nelosella alkavalla Farmi Suomi -kaudella on mukana yllättävä kasvo, kun laulaja Käärijän aisaparina Häärijänä tutuksi tullut Tomi Häppölä tekee tosi-tv-debyyttinsä ja hyppää mukaan kilpailuun.
Häppölä on totuttu näkemän julkisuudessa ainoastaan Häärijä-hahmonsa kautta. Keltaisiin pukeutunut pottatukkainen Häärijä pööpöilee taustalla Käärijän keikoilla ja haastatteluissa, ja hahmo tunnetaan siitä, ettei se puhu mitään.
Todellisuudessa Häppölä on kaikkea muuta kuin tuppisuu.
– Olen ollut pienestä lähtien kaveriporukassa ryhmän hauskuuttaja ja hulivili. Häärijä-hahmoon on ehkä tullut se, että kun minulla käy koko ajan suu ja vitsiä tulee toisen perään, niin nyt olen ollut hetken aikaa hiljempaa, hän kertoi MTV Uutisille Farmi-ohjelman lehdistötilaisuudessa.