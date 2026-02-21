



Häärijänä tunnettu Tomi Häppölä astuu julkisuuteen omana itsenään – paljastaa, miten käy rakastetun hahmon 0:55 Käärijän euroviisuvuosi mullisti myös Tomi Häppölän elämän – näin hän muistelee tuota aikaa nyt Julkaistu 21.02.2026 18:04 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Häärijä-hahmostaan tunnettu Tomi Häppölä on uuden edessä hypätessään julkisuuteen omana itsenään. Maaliskuussa Nelosella alkavalla Farmi Suomi -kaudella on mukana yllättävä kasvo, kun laulaja Käärijän aisaparina Häärijänä tutuksi tullut Tomi Häppölä tekee tosi-tv-debyyttinsä ja hyppää mukaan kilpailuun. Häppölä on totuttu näkemän julkisuudessa ainoastaan Häärijä-hahmonsa kautta. Keltaisiin pukeutunut pottatukkainen Häärijä pööpöilee taustalla Käärijän keikoilla ja haastatteluissa, ja hahmo tunnetaan siitä, ettei se puhu mitään. Todellisuudessa Häppölä on kaikkea muuta kuin tuppisuu. – Olen ollut pienestä lähtien kaveriporukassa ryhmän hauskuuttaja ja hulivili. Häärijä-hahmoon on ehkä tullut se, että kun minulla käy koko ajan suu ja vitsiä tulee toisen perään, niin nyt olen ollut hetken aikaa hiljempaa, hän kertoi MTV Uutisille Farmi-ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Tomi Häppölä on esiintynyt Häärijä-hahmona Käärijän rinnalla.

Häppölän hiljainen taival julkisuudessa kesti noin tuhannen päivää. Hän kokee, että nyt koitti korkea aika avata suu ja astua julkisuuteen omana itsenä. Farmi Suomi tarjosi tähän oivan mahdollisuuden.

– Halusin haastaa itseäni ja monipuolistaa, etten jäisi vain siihen yhteen hahmoon. Minulla on paljon annettavaa. Tykkään haasteista, ja tämä oli kivan tyylinen ohjelma. Kiva aloitus puhumiselle.

– Kävimme tätä tiimin kanssa läpi, ja lopputulos oli, että lähdetään katsomaan mitä tästä tulee. Jälkikäteen voidaan miettiä, että oliko ratkaisu oikea vai ei.

Julkisuuteen omana itsenä hyppääminen herättää Häppölässä ristiriitaisia tunteita, sillä hän ei tiedä mitä odottaa.

– Nyt, kun päästää suusta sanoja, niin se tarkoittaa, että pitää pystyä pysymään sanojen takana. Välillä joutuu miettimään, mitä sanoo. Olen aika hölösuu ja heitän paljon vitsiä, ja yritän tehdä asiat oikein, hän sanoi.

Samalla hän kuitenkin kokee olonsa myös hyvin vapautuneeksi.

– Ei tarvitse jatkuvasti pysyä hiljaisuudessa ja omissa ajatuksissa.

Vaikka Häppölä esiintyykin vastaisuudessa julkisuudessa myös omana itsenään, ei Häärijä-hahmo ole katoamassa minnekään.

– Kun hahmoa on tehnyt kolmisen vuotta 24/7, niin siitä on vaikeaa hypätä heti pois. Häärijäkin iskee varmasti jossain kohtaa varjoista tuolla Farmissa, hän paljasti.

Häärijä tunnetaan Käärijän aisaparina.

Kiireinen keikkakesä osana Käärijän tiimiä vei sen verran aikaa, ettei Häppölä ennättänyt valmistautua Farmi-kuvauksiin mitenkään. Ennen kuvausten alkamista hän heitti tavaransa kasaan, varmisti, että matkassa on sopiva määrä kalsareita ja suuntasi kohti tuntematonta.

Ohjelmakokemus oli miehen mieleen.

– Kokemus oli tosi hyvä ja antoisa. Sain paljon uusia kavereita ja kokemuksia. Pääsin myös älypuhelimelta pois. Nykyään kaikki on puhelimessa: työasiat ja omat asiat. Se, että sai hetkeksi puhelimen pois, oli todella vapauttavaa.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica