Kuumaa-yhtyeelle fanipostia 6- ja 88-vuotiailta: "Ei tarvitse olla rotkon pohjassa" 7:31 Katso video: Kuumaa-yhtye sai fanipostia ystävänpäivänä Huomenta Suomessa. Julkaistu 14.02.2026 12:53 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Kuumaa-yhtye sai Huomenta Suomessa fanipostia sekä 6-vuotiaalta että 88-vuotiaalta fanilta. Kuumaa-yhtye julkaisi perjantaina 13. huhtikuuta uuden albumin Valoa varten. Ystävänpäivän kunniaksi MTV:n Huomenta Suomi pyysi yhtyeen faneja lähettämään somen kautta fanipostia bändille. Lue myös: Nämä suomalaismuusikot takoivat muhkean tilin viime vuonna Yhdessä kortissa kiitellään Kuumaa-bändiä huikeista biiseistä ja kysytään, että pitääkö kokea riipaisevia ihmissuhteita ja musertavia sydänsuruja, jotta saa sävellettyä ja sanoitettua hittejä? – Luulen, että pitää kokea jonkunlainen yhteys niihin teemoihin. Ei tarvitse olla rotkon pohjassa, että voi kirjoittaa surullisia lauluja, mutta ehkä täytyy olla jotenkin tuttava melankolian kanssa, Kuumaan laulaja-lauluntekijä Johannes Brotherus sanoo. – Yleensä käy niin, ainakin minulla, että kun on päässyt vähän eteenpäin jostain vaikeasta paikasta, sitten siitä pystyy vasta tekemään laulun. Lue lisää:

Nylon Beat, HIM, Eppu Normaali – mitkä nimet täyttäisivät Olympiastadionin tulevina kesinä? Katso asiantuntijoiden arviot

Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa Kuumaa kertoo käyvänsä terapiassa. Maailmankuulu esimerkki terapiassa käyvästä menestysyhtyeestä on tietenkin yhdysvaltalaismammutti Metallica.

Vuonna 2004 julkaistussa Some Kind of Monster -dokumenttielokuvassa seurataan yhtyeen St. Anger -albumin (2003) valmistumista päihde- ja muiden ongelmien keskellä sekä yhtyeen yhteisiä terapiasessioita.

Miksi Kuumaa käy terapiassa?

– No ehkä me haluttiin vähän ennaltaehkäistä sitä, ettei tarvitsisi mennä ihan sellaiseen Some Kind of Monster -tilanteeseen. Se vaikutti aika ikävältä. Me katsottiin yhdessä se leffa ja kauhunsekaisin tuntein naurettiin sille, rumpali Jonttu Luhtavaara sanoo.

– Tämä juttu (bändi) perustuu ystävyyteen ja myös se ystävyys on asia, mikä vaatii huomiota. Ehkä me halutaan hoivata sitä, että pystytään tehdä tätä vielä sata vuotta pidempään.

"Osa saattaa vältellä konfliktitilanteita"

Miten hyviä Kuumaa-yhtyeen jäsenet ovat puhumaan omista tunteista ja tarpeista?

– Koko ajan ehkä parempia, mutta se on ollut semmoinen juttu: me ollaan tajuttu, että tämä vaatii vähän tarkkaavaisuutta. Se ei välttämättä tule meille ihan silleen itsestään, Brotherus toteaa.

– Osa meistä saattaa vaikka vähän vältellä konfliktitilanteita.

9:55

Katso video: Kuumaa kertoo, mitä kymmenvuotisjuhlavuosi tuo tullessaan.

Mitkä ovat suurimpia eroja bändin jäsenten välillä?

– Jonttu tuottaa ehkä eniten semmoista nopeaa meteliä, ja sitten minä tuotan hidasta horinaa. Aarni (Soivio, basisti) useimmin ehkä ottaa kuuntelijan roolin, laulaja avaa.

Jääkö Soiviolla käsittelemättä tarpeita ja tunteita, jos hän on yhtyeessä se kuunteleva kaveri?

– En minä koe niin, basisti sanoo.

– Sitten kun mulla on asiaa, niin mä saan sen tilan sillekin.

Yksi fanipostin lähettäjä on kuusivuotias, joka on lähettänyt postia äitinsä kanssa, toinen taas kertoo olevansa 88-vuotias fani Paimiosta.

Yksi fani taas kirjoittaa Kuumaan muistuttavan siitä, että tunteet saavat näkyä ja tuntua.

– Tuntuu tietenkin tosi hienolta, jos meidän tekemä musa on jotain semmoista, mikä voi tarjota lohtua hetkissä. Se on yksi suurimmista tai hienoimmista palautteista, mitä me voidaan saada, Johannes Brotherus sanoo.

– Joku on ponnistanut vaikka vaikean vaiheen yli sillä, että meidän musasta on ollut jotain apua.

Kuumaa starttaa kymmenvuotisjuhlakiertueelle maaliskuussa.

Katso yhtyeen haastattelu Huomenta Suomessa kokonaan artikkelin yläosassa.

