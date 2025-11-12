



Näin muhkean tilipussin Käärijä takoi itselleen vuonna 2024 Käärijän tulot nousivat reilusti viime vuoden aikana. ATTE KAJOVA Julkaistu 43 minuuttia sitten Silja Välske silja.valske@mtv.fi Jari Peltola jari.peltola@mtv.fi Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Käärijän tulot nousivat reilusti viime vuoden aikana. Artisti Käärijä eli Jere Pöyhönen edusti Suomea menestyksekkäästi Liverpoolin Euroviisuissa keväällä 2023. Viime vuonna todellisen läpimurtonsa tehnyt ja lukuisia keikkoja heittänyt artisti kääri vuonna 2024 itselleen muhkean tilipussin. Tuoreiden verotietojen mukaan artisti sai ansiotuloja 388 384 euroa. Mätkyjä hän sai maksettavakseen 5 361 euroa. Vuonna 2023 Käärijä sai ansiotuloja 132 595 euroa. Pääomatuloja artistille kertyi 3765 euroa. Rakastetun artistin vauhti ei hyydy, sillä Käärijä ilmoitti hiljattain tekevänsä uransa suurimman keikan Helsingin Veikkaus Arenalla 23. toukokuuta 2026. Alla olevalta videolta näet, miten voit tarkistaa kenen tahansa verotiedot. 0:53





